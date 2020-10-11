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Mustafa Pamukoğlu hayatını kaybetti

Gazeteci-Yazar- Ekonomist Mustafa Pamukoğlu dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa Pamukoğlu hayatını kaybetti

Görev Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Mustafa Pamukoğlu’nun ani ölümü ekonomi ve iş dünyası tarafından üzüntü ile karşılandı.  Aydınlık Gazetesi Yazarı Mustafa Pamukoğlu’nun cenazesi yarın ikindi namazından sonra kaldırılacak. Pamukoğlu’nun ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mustafa Kimdir?

1956 yılı Diyarbakır Ergani doğumlu olan Mustafa Pamukoğlu ilk,  orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden (Mülkiye) 1978 yılında mezun oldu.

1978 yılında Maliye Teftiş Kuruluna girdi.

Maliye Müfettişliğinin ardından 1986 yılında özel sektöre geçti.5 yıl büyük bir inşaat organizasyonunu yönetti.

1994-96 arasında Amerika’da Atlanta’da hem iş hem de eğitim amaçlı bulundu.

1996 yılından 2001 yılına kadar rahmetli Adnan Başer Kafaoğlu ile 2001’den itibaren tek olarak yeminli mali müşavirlik yaptı. Yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak da görev yapan Mustafa Pamukoğlu, 2002-2014 arası Cumhuriyet gazetesinde haftalık ekonomi köşe yazıları yazdı. 2014 tarihinden Aydınlık gazetesinde ve çeşitli dergilerde söyleşi ve köşe yazıları yazan Pamukoğlu, ayrıca müziğe karşı da ilgiliydi, ud ve cümbüş çalıyor ve beste çalışmaları yapıyordu.

Mustafa Pamukoğlu evli ve iki erkek çocuk babasıydı.

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