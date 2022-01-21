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Müşteri memnuniyetini yüzde 90'a çıkardı

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, dijital altyapı ve çalışanların eğitimine yönelik 2021 yılında yaptığı yatırımlarla, müşteri memnuniyetini arttırdı. Kelebek Mobilya’nın iletişim merkezlerine yönelik yapılan anketler sonrası müşteri memnuniyeti Aralık ayında yüzde 86,7’ye ulaştı.

Müşteri memnuniyetini yüzde 90'a çıkardı

Türk mobilya sektöründe 87’nci yılını kutlayan Kelebek Mobilya, dijital dönüşüm yatırımları kapsamında müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesinin artıracak dijital çözümler sunmaya devam ediyor. 2021 yılında dijital altyapıya yaptığı yatırımlar ve çalışanlara verdiği müşteri memnuniyeti eğitimleri araştırma verilerine göre Aralık ayında müşteri memnuniyeti konusunda başarısını arttırdığını gösteriyor.

Memnuniyet önceki yıla göre hızla yükseliyor

Net tavsiye skorlarında da artış kaydeden Kelebek Mobilya, mağaza alışveriş deneyimi kategorisinde Aralık 2021’de, önceki yılın aynı dönemine göre büyük bir artış yaşadı. Net tavsiye skoru literatüründe 50 üstü puan alanlar başarılı olarak kaydedilirken mağaza ve bayi alışveriş deneyimi genel anketlerinde müşteri memnuniyet oranı yüzde 83,9 oldu. Kurulum hizmet memnuniyeti yüzde 82,4’e yükselirken, servis hizmeti memnuniyeti yıllık ortalaması da yüzde 80,5’e ulaştı. 

‘Hedef tüm kanallarda en iyi müşteri deneyimini sunmak’

Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Yurt içinde 185’in üzerinde mağazası bulunan ve ürünlerini yaklaşık 30 ülkeye ihraç eden Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşu Kelebek Mobilya, hizmet kalitesini artıran yenilikçi çözümleriyle de sektördeki öncülüğünü koruyor. En iyi müşteri memnuniyetini sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı 2022 itibariyle  daha da artırıyoruz. Müşterilerimize dokunduğumuz tüm temas noktalarındaki süreçlerimizi uçtan uca izleyip beklentileri analiz ediyor, kalite, yenilikçilik, modern ürün ve ulaşılabilir fiyat politikamızdan ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz” dedi. 

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