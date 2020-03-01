Mutfak eşyaları ihracatının dünyaya yayılmasına ÖNDERLİK edecek

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) 2020 hedeflerini belirleyerek sektör ile paylaştı. EVSİD Başkanı Burak Önder, geçtiğimiz yılı 2,6 milyar dolar ihracatla kapatan sektörün bu yıl yeni alternatif ihracat pazarları keşfetmek için kolları sıvadığını söyledi. 2020 ihracat hedefini 3 milyar dolar olarak belirleyen EVSİD, bu yıl içerisinde yurt dışında altı farklı etkinlikte yer alacak. Ev ve mutfak eşyaları sektörü bir yandan mevcut pazarlardaki konumunu pekiştirecek, diğer yandan Avrupa pazarında derinleşmeye odaklanacak. Nisan ayında Polonya’da gerçekleştirilecek etkinliğe 30 Türk üretici ve Avrupa genelinden 45 ithalatçı katılacak. Bu rakam şimdiye kadar bu kapsamda bir organizasyona rekor düzeyde katılımı ifade ediyor.

“Ticaret savaşlarından nemalanmak sürdürülebilir değil”

Korona virüsünün dünya ticaretinde sınırları yeniden belirlediğini söyleyen EVSİD Başkanı, “Şu anda küresel çapta yaşanan kriz tüm rotaları yeniden belirledi. Üretim potansiyelimiz ve katma değeri yüksek ürünlerimizle dünyanın önemli tedarikçi ülkeleri arasında olabiliriz ancak ticaret savaşlarından nemalanmak bize uzun vadede bir şey kazandırmaz. İhtiyacımız olan şey kısa vadeli kazanımlar değil, orta-uzun vadeli stratejiler. Gerekirse bazı riskleri almak, dersimizi iyi çalışmak durumundayız. Latin Amerika’da, Uzak Doğu’da, Afrika’da ve güçlü olduğumuz Avrupa’da orta ve uzun vadede kalıcı hale gelmek için stratejiler üretiyoruz. Sadece Amerika pazarı için bir çalışma grubu kurduk. Artık yeni dönemde birbirimizle değil, dünyadaki rakiplerimizle rekabet etmemiz gerekiyor.” dedi.

Talep arttı, Türkiye artık ciddi bir alternatif

Burak Önder, EVSİD’in 2020’de altı farklı pazarlama aktivitesine imza atacağını ifade etti: “Latin Amerika, Avrupa, Kanada, Amerika, Afrika mevcut hedef pazarlarımız. Bu yıl buradaki fuarlarda güçlü bir şekilde yer alacağız. Uzak Doğu’yu bu yıl Korona nedeniyle askıya aldık ancak özellikle Çin’den yoğun ithalat gerçekleştiren pazarlara ağırlık veriyoruz. Bu, Hong Kong’tan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Buradaki beklentimiz yüksek. Yaz mevsiminin hemen sonrasına denk gelmesi açısından katılımın fazla olacağını düşünüyoruz. Neredeyse bütün fuarlar virüs yüzünden iptal edildi. Büyük olasılıkla virüsten sonra o bölgeye gidecek ilk sektör biz olacağız.”