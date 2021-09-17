Mutfakta buluşmaları ilgi görüyor

Konforu her tarza uygun birbirinden şık seçeneklerle bir arada sunan Kelebek Mutfak, yeni koleksiyonunu Etiler Mağazası’nda gerçekleştirdiği keyifli ve özel bir etkinlikle tanıttı. Franke ile “Kelebek Mutfak Buluşmaları” etkinliğinde deneyimli Mutfak Şefi Eda Kızlıdağ katılımcılara sağlıklı ve fit yiyeceklerden oluşan bir menü hazırladı. Mimar ve müteahhitlerden oluşan çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte diyet ve sağlıklı yaşama yönelik keyifli bir sohbet gerçekleşti.

Kelebek Mutfak Kıdemli Marka Müdürü İzzet Ardıç’ın yeni sezon mutfak koleksiyonu hakkında bilgi verdiği Kelebek Mutfak buluşmaları her ay farklı bir mağazada çeşitli konsept ve aktivitelerle devam edecek.

Hayalinizdeki mutfak için Kelebek’e gelin

Tüketiciler Etiler mağazasıyla birbirinden zengin ve fonksiyonel tasarımlara sahip ürünlere ulaşmanın yanı sıra, ücretsiz projelendirme, nakliye ve montaj hizmetlerinden yararlanabiliyor. Üstelik Kelebek Mutfak tarafından Türkiye’de ilk kez sunulan 5 yıl garanti güvencesi ile tüketiciler, mutfak mobilyasında kaliteyi seçmenin keyfine varıyor.

Tasarımları, şıklığı, dolap içi kiler sistemleri, çekmece içi saklama fonksiyonları ve açık raf sistemleri ile mutfakta geçirilen zamanları keyfe dönüştüren Kelebek Mutfak ürünlerine mağazalarından ve https://www.kelebekmutfak.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

Kelebek Mutfak-Banyo Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 40 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 17 mağazada tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yurtiçin de pek çok prestijli konut projelerinde yer alan Kelebek Mutfak Banyo Markası projelere özel tasarımlar yapmaktadır Kelebek Mutfak-Banyo, Yurtdışındaki konsept mağazaları ile hizmet vermekte ve pek çok projeye imza atmaktadır.Yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da seçkin markalar arasında yer almaktadır.