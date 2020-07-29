Nail Olpak: “Türkiye’nin yeni hedefi ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması olmalı”



DEİK olarak standardın dışında, Türk iş dünyasına yol haritası çizecek araştırmalara, ülke ve bölge bazlı vizyoner ve stratejik raporlara imza atıyoruz.

Geçtiğimiz sene, Brexit’in Birleşik Krallık, AB ve Türkiye için siyasi ve ekonomik etkilerini detaylıca ele aldığımız “Brexit Sürecinde Türkiye: Riskler ve Fırsatlar”; Çin’in “Kuşak ve Yol Girişimi’’ ile ilgili olarak, Türkiye’nin kendisini nasıl konumlandıracağına dair, alternatif senaryoları kapsayan çalışmamız; 4. Yurt Dışı Yatırım Endeksimiz gibi iş dünyamıza ufuk açacak çalışmalara imza atmıştık.

DEİK olarak 3 ana bölgeyi önceliğimiz ve dış ticaretimiz için stratejik hedeflerimiz olarak belirledik. DEİK’in pandemi sonrası yol haritasında, şu anda içinde bulunduğumuz yeni süreçle birlikte, 3 stratejik bölge olan Amerika, Avrupa-AB ve Asya Pasifik coğrafyaları bulunuyor. Amacımız bu önemli bölgelerdeki ticaretimize yön vermek…

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz bulunurken, ABD’li Senatör Lindsey Graham ile yaptığımız webinarımızda ise bir adım ötesini konuşalım ve artık Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’dan söz edelim şeklinde fikir birliğine vardık.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde odak noktalarımızın en başında gelen ülkelerden biri ABD olacak. Burada DEİK olarak bizim görevimiz, bugün açıkladığımız “COVID-19 Sonrası Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri” gibi stratejik rapor çalışmalarına imza atmak..

COVID-19 sonrası günlük hayatımıza dair disiplinler ve alışkanlıklarımız gibi finansmanın tanımı da değişiyor. Dünya ekonomisine baktığımızda, Merkez Bankaları bugün özel sektör yatırımlarına finansman desteği kararı aldıklarına tanık oluyoruz. Bu küresel ekonomi ve ticaret dünyası için çok önemli bir değişim.

Bugüne kadar ölçek ekonomisinden söz ederken, artık büyük ölçekli ekonomiler için dahi tek kaynağa bağlı olmanın yeterli olmadığı ve hatta tedarik zinciri için büyük riskler taşıdığı yeni bir dönemdeyiz.

Elbette artık lojistiğin de tanımı değişti. Lojistik, bugüne kadar sadece uzaklık ve yakınlık kavramları ile açıklanırken, satın almak istediğiniz ürünler yakınımızda olsa dahi eğer olağanüstü durumlarda ulaşılabilir değil ise işlevini yitiriyor.

Dolayısıyla dünya ekonomisi ve dış ticarette her açıdan büyük değişimler yaşadığımız, dönüşümlere hazır olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz.

DEİK olarak önümüzdeki dönemde, ana eksenimizde yer alan ülke ve bölge bazlı stratejik raporlar önceliğimiz olacak.

