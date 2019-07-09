Ne kadar çevik, o kadar büyük!

Uluslararası danışmanlık, vergi ve denetim firması KPMG'nin bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Küresel CEO Outlook araştırması, dünyanın önde gelen şirket yöneticilerinin, her geçen gün değişen iş dünyasına adapte olmak için daha çevik olmaları gerektiğine inandığını gösteriyor.



Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı, dünyanın en büyük 11 ekonomisinde çalışan bin 300 CEO'nun yer aldığı araştırmaya katılanların üçte ikisi çevikliğin, 'iş dünyasının yeni para birimi' haline geldiğini düşündüklerini, bu değişime uyum sağlayamayan yöneticilerin yarış dışı kalacağına inandıklarını ortaya koydu.



Katılımcıların 310 tanesi, yıllık gelirleri 500 ila 999 milyon dolar arasındaki şirketlerin, 543'ü 1 milyar dolarla 9.9 milyar dolar arasındaki şirketlerin, 447 tanesi de 10 milyar dolar ve üstünde geliri olan firmaların yöneticilerinden.



"Başarının sırrı çeviklik"



Araştırmada, “Bugünkü şartlarda CEO'ların önünde zorlu bir tercih var. Çevresel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında şirketlerini organizasyonel çeviklikle dönüştürmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken mevcut iş modellerini yıkmaları ve pazarın katı kurallarına meydan okumaları gerekiyor. Başarılı bir CEO'nun çevik olmaya ihtiyacı var. Bugünün CEO'ları iş modellerini yıkarak yeni stratejik ortaklıklara girerken, alternatif birleşme ve satın alma stratejileri düşünürken ve mevcut işgücünün yeteneklerini artırırken rahat olmak durumunda” ifadeleri yer alıyor.



Araştırmadan dikkat çekici satış başları şöyle:

Araştırmaya katılan CEO'ların yarısından fazlası başarılı olacaklarından emin olduklarını söylüyor.

Yüzde 53'ü gelecek 3 yılda şirketlerinin yüzde 2'nin üzerinde büyüme oranı yakalayacağına güveniyor.

Yüzde 62'si küresel ekonominin önümüzdeki 3 yılda büyüme göstereceğini düşünüyor. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 67 seviyesindeydi.

Katılımcıların yüzde 36'sı, gelecek 3 yılda çalışan sayılarını yüzde 6'dan fazla artıracaklarını öngörüyor.

Araştırma sonuçlarına bakıldığında iklim değişikliği bu yıl da, CEO'ların organizasyonel büyümeleri önünde gördükleri en büyük risk olarak bir numarada. Araştırmada ilk kez iklim değişikliğinin teknolojik dönüşüm, bölgeselcilik, siber güvenlik ve operasyonel risklerden görece daha yüksek bir orana sahip.

Katılımcıların yüzde 55’i, şirketlerinin sadece finansal büyüme odaklı olmaktan ziyade daha uzun dönemli, sürdürülebilir başarılar sağlaması gerektiğini düşünüyor. Geçtiğimiz sene yüzde 33 olan bu oran, iklim değişikliğinin risk olarak görülmesi ile doğru oranda artış gösteriyor.

Araştırmaya katılan CEO'ların yüzde 84'ü, 'çabuk-yanılma' kültürünün günümüz iş dünyasında bir gereklilik olduğuna inanıyor. Buna karşın 'hatalardan hızlıca ders çıkarma' kültürünü kendi şirketlerinde uyguladığını söyleyen CEO'ların oranı yüzde 56. Bu nedenle katılımcıların yüzde 84'ü mevcut düzeni değiştirmek için kendi ekiplerinde düzenlemeye gitmeyi planlıyor.

Katılımcıların yüzde 71'i enformasyon güvenliğini inovasyon stratejileri içindeki anahtar faktör olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Katılımcıların yüzde 65'i, yapay zekanın ortadan kaldırdığından çok yeni iş yaratacağına inandığını söylüyor.

Bu yılki araştırmada ikinci sıraya gerilese de siber güvenlik CEO'ların ajandasındaki en önemli konuların başında geliyor. Bu yıl daha sağlam bir siber güvenlik stratejisi hazırlamaya öncelik vereceklerini söyleyen CEO'ların oranı bir önceki yıla göre 14 puan artarak yüzde 69'a çıktı.Araştırmaya katılan CEO'ların büyük bölümü, dijital kapasitelerini artırmak için en iyi fırsatın birleşme & satın almalar olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 84'ü gelecek 3 yılda orta ile yüksek oranda bir birleşme & satın alma isteği içinde olacaklarını söylüyor.Katılımcıların yüzde 68'i, yatırım tercihlerini yeni teknolojiler alanında kullanmaya öncelik verdiklerini belirtiyor. Mevcut işgücünün iyileştirilmesi alanına yatırım yapacağını söyleyen CEO'ların oranıysa yüzde 32.Her ne kadar yapay zekanın gündemlerinde olduğunu söyleseler de CEO'ların sadece yüzde 16'sı şirketlerinde yapay zeka ve otomasyon programları bulunduğunu söylüyor. Yüzde 31'i yapay zekayı deneme aşamasında kullandıklarını, yüzde 53'ü ise kısıtlı oranda yapay zeka uygulamaları olduğunu belirtti.