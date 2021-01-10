Neptün Soyer’e girişimcilik ödülü

Üreten ekonominin içinde olan, toplumdaki algının değiştirilmesi ve örnek olabilmek adına ödüllendirilen kadınlar, güçlerini bu önemli zirvede bir kez daha gösterdi.

Başarı hikayeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi, ‘Yeni Normalde Kadın ve Dayanışma’ ana teması ile İş Sanat Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ana sponsorluğunu Arnica’nın üstlendiği, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği (ÇEVDO-DER) tarafından organize edilen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İş Bankası tarafından desteklenen Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi ve Ödül Töreni’nde 25 kategoride 25 kadına ödül verildi.

Törende İzmir Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, Dayanışmacı Girişimcilik Ödülü verildi. Soyer ödülünü, öncü kadın ödülüne layık görülen Leyla Alaton’un elinden aldı.

Kısa bir konuşma yapan Neptün Soyer; “İzmir’de 1960’larda örgütlenmeye başlamış tarımsal kalkınma kooperatiflerinin örgütlenmesinde büyük payı olan İzmir Köy Koop’un ilk kadın başkanı olarak buradayım. 20 binin üzerinde tarımda çalışan emekçileri temsilen buradayım. Bizim logomuzda bir kadın ve erkek var el ele. Ama yıllarca hiç kadın yönetici olmamış. Aynı logomuzda olduğu gibi el ele birlikte mücadele edersek ancak başarılı olabiliriz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı der ki; İzmir’de her başarılı kadının yanında bir başarılı erkek vardır. Bu ödülü İzmirli dayanışmacı kadın ve erkekler adına alıyor, çok teşekkür ediyorum” dedi.