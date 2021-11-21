Neşet Ertaş hayranı Yukari söyledi, Toyota Türkiye CEO'su sazıyla eşlik etti

Yukari Fumuro binlerce kilometre ötede Japonya’da yaşayan Türkiye sevdalısı bir kadın… Hem Türkçeyi çok iyi konuşuyor hem de büyük ilgi duyduğu bağlamayı çok iyi çalıyor… Yukari Fumuro, Japonya’dan, bağlaması ve sesiyle Türkiye’ye büyük usta Neşet Ertaş’ın “Ah Yalan Dünya” türküsüyle sesleniyor. Yukari Fumuro’ya Japonya’nın ve dünyanın en büyük otomotiv firmasının (Toyota) Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt da bağlamasıyla eşlik ediyor. Ve böylelikle Tokyo ve İstanbul arasında türkülerle bir gönül bağı kuruluyor…

Bizim türkülerimizi çalıp söyleyen Yukari Fumuro, gelecek yıl 10’uncu kez düzenlenecek “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na” binlerce kilometre öteden destek veriyor. Yukari Fumuro, gelecek yıl Adana’da düzenlenecek 10’uncu karnavalda da bağlama çalıp aşık olduğu türküleri söylemek istiyor. Aynı zamanda Karnavalın komite başkanı olan Ali Haydar Bozkurt da Türkiye aşığı Yukari’nin bu isteğini geri çevirmiyor ve kendisini Adana’ya davet ediyor. Müziğin gücünün, yüzyıllık dostluğu bir kez daha pekiştirdiği ve Japonya ile Türkiye arasındaki gönül bağının, kardeşlik bağının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyan bu güzel türkü ile dünya bir kez daha güzelleşiyor…