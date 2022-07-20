Neslihan Nazlıoğlu’na kente değer katan ödülü  

Türkiye’nin önde geleni iş insanlarının katıldığı lansmanda ekonomiye, turizme, yaşama değer katan iş insanlarına başarı plaketleri verildi. Bu kapsamda Bodrum’daki iş dünyasının sesi olarak, sorunların belirlenmesinde ve çözümlenmesinde önemli rol oynayan Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Başkanı Neslihan Nazlıoğlu ‘Kentlere Değer Katanlar’ ödülünün sahibi oldu.

