Netaş'ın yeni genel müdürü oldu! Türkiye’nin ve bölgenin öncü sistem entegratörü Netaş’ın “Uluslararası Pazarlar Genel Müdürlüğü” görevine Serdar Urçar atandı.

Yeni hissedarı ZTE Cooperatief U.A. ile beraber uluslararası pazarlarda iddiasını artıran Netaş, küresel bir teknoloji markası olma hedefi kapsamında uluslararası pazarlarda daha da güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.



7 Mart 2018 itibarıyla Netaş’ın Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü olarak atanan Urçar, Netaş’ın dış pazarlardaki satış, proje ve çözüm işlerinden sorumlu olacak. Netaş’ın Uluslararası Pazarlar Proje Direktörlüğü, Ürün ve Çözüm Direktörlüğü, Satış Direktörlüğü ile Satış Destek ekipleri Urçar’a bağlı çalışacak. Aynı zamanda, Cezayir, Kazakistan, Azerbaycan ve Fas’ta süregelen tüm operasyonlar kendisinin sorumluluğunda olacak.



25 yıllık bilişim kariyerine 1993 yılında Karma Bilgisayar’da başlayan Urçar, Superonline’ın ardından uzun yıllar Hewlett-Packard bünyesinde farklı üst düzey görevlerde çalıştı. 2008-2013 yılları arasında HP Türkiye Genel Müdürü, 2013 - 2016 yılları arasında da HP MEMA bölgesi (Ortadoğu, Akdeniz, Afrika) Satış-Dağıtım Kanalları ve KOBİ pazarından sorumlu Bölge Direktörü olarak görev yaptı. Serdar Urçar, HP deneyimi sonrasında, Index Grup bünyesinde Dijital Dönüşümden Sorumlu Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.



Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun olan Serdar Urçar’ın aynı üniversitenin Jeanne Monnet Enstitüsü’nden Avrupa Politikası ve Ekonomisi konusunda yüksek lisansı bulunuyor.

Serdar Urçar, evli ve iki kız çocuk babası.