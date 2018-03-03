Netaş'tan yeni atama Buket Okumuş, Netaş’ın Marka ve İletişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Netaş’ın Marka ve İletişimden sorumlu İcra Kurulu Üyeliğine, iletişim sektöründe 20 yıllık tecrübesi olan Buket Okumuş atandı. Buket Okumuş yeni görevinde, Netaş’ın tüm paydaş iletişimini yürütecek.



Netaş’tan önce ING Bank’ın Kurumsal İletişim Grup Müdürlüğünü 7 yıl boyunca yürüten Okumuş, bu rolünden önce farklı PR ajanslarında uzun yıllar çeşitli yerel ve çok uluslu markalara iletişim danışmanlığı verdi. Okumuş, kariyerinin bir bölümünde Boğaziçi Üniversitesi’nde kurumsal ve pazarlama iletişimi dersleri verdi ve Koç.Net’in Pazarlama İletişimi Müdürlüğünü yürüttü.



Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık mezunu olan ve Marmara ve Maine üniversitelerinden MBA derecesi bulunan Buket Okumuş, Kurumsal İletişimciler Derneği, TÜHİD, IPRA ve Uluslararası Kurumsal İletişimciler Birliği üyesi, evli ve ikiz annesi.