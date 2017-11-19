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Nijerya'da pazar lideri oldu

Hayat Kimya Nijerya Genel Müdürü Hakan Mısri, şirketin 180 milyonluk genç nüfusu ve ortalama 6 çocuklu aile yapısı ile Nijerya pazarında çok başarılı olduğunu söyledi.

Nijerya'da pazar lideri oldu

Hayat Kimya, 2015'te bebek bezi markasıyla (Molfix) girdiği Nijerya pazarında 2 yılda yüzde 44 pazar payıyla lider oldu. Nijerya'da 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi ve kağıt konverting tesisi açılışı sırasında 100 kişiye istihdam sağlayan şirket, bugün 500 kişiye istihdam sağlıyor.
 
Hayat Kimya Nijerya Genel Müdürü Hakan Mısri, şirketin 180 milyonluk genç nüfusu ve ortalama 6 çocuklu aile yapısı ile Nijerya pazarındaki başarılarını şöyle anlattı: “Nijerya’da 13 milyon bebek var ve günde 3 bez kullanılıyor, bu da 8 saatte 1 bez değiştiriliyor demek. Oysa Türkiye’de günde 4-5 bez kullanılıyor, hatta yeni doğanda bu rakam günde 8’e kadar çıkıyor. Nijerya’da hijyen alışkanlıklarını geliştirmek için çok yoğun farkındalık programları ile 450 bini aşkın anneye ulaştık. 9 eyalette 2.200 hastanede 350 bine yakın anneye bebek bakımı bilgilendirmesi yaptık. Nijerya’nın alışılagelmiş açık pazarlarında 100 bin anneye hijyen eğitimi ve bebeklerinin bez değişimini yerinde gerçekleştirdik. Nijerya’da hijyenik ve mutlu bir bebeklik yaşayabilmeleri için, ülke çapında 2 milyon adete yakın bebek bezi dağıttık.”
Hayat Kimya’nın girdiği her pazarda markalarını ilk iki oyuncudan biri haline getirdiğini belirten Mısri, “ Nijerya’da 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi ve kağıt konverting tesisi açılışı sırasında 100 kişiye istihdam sağlamıştık, bugün istihdam sayımızı 500 kişiye yükselttik. 200 bin dönüm üzerine kurulu tesisimiz 1,3 milyar adet çocuk bezi ve 13 bin ton temizlik kağıdı üretim kapasitesine sahip.” dedi.
Şirket, ayrıca Nijerya Reklamverenleri Birliği tarafından verilen 'ADVAN AWARDS for Marketing Excellence West Africa' ödüllerinde toplam 5 ödüle de layık görüldü.

 

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