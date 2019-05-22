Niyazibey başarısının tarifini yatırımcılarla paylaşıyor!

“Üründe kalite”yi sağlamak amacıyla “merkezî mutfağı” oluşturan Niyazibey, bu sayede tüm restoranlarında aynı kalitede ve lezzette yemekler sunuyor.



Marka olmadan sektörde tutunmanın zorluğunu bilen Niyazibey, gıdaya yatırım yapmak isteyenlere fırsat tanımak, riskini küçültmek ve başarıyı birlikte büyütmek amacı ile franchise veriyor.



Franchise ile yatırımcısına destek olan Niyazibey, franchise alan yatırımcılara yer seçiminde destek olmakta, doğru lokasyon seçimi ve gerekli fizibilite çalışmalarını yapmakta, birlikte çalıştığı çözüm ortaklarıyla iş birliği içinde, seçilen konuma ve kurumsal konseptine uygun mimari projeler geliştirmektedir.

İstanbul’da oldukça meşhur olan Niyazibey’in ilk hedefi; Türkiye’nin diğer illerinde de kaliteli hizmet verecek restoranlar açmak ve dünyanın büyük şehirlerine açılarak Türk mutfağını en iyi şekilde temsil etmek.