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Niyazibey başarısının tarifini yatırımcılarla paylaşıyor!

1965 yılında kurulan ve İskender kebabı kendine has yorumlayan Niyazibey; birbirinden nefis kebap çeşitleri, kendine özgü perde pilavı, güvenli gıda ürünleri ve güler yüzlü personeli ile İstanbul Anadolu yakasında 4 şubede müşterilerine hizmet veriyor.

Niyazibey başarısının tarifini yatırımcılarla paylaşıyor!
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“Üründe kalite”yi sağlamak amacıyla “merkezî mutfağı” oluşturan Niyazibey, bu sayede tüm restoranlarında aynı kalitede ve lezzette yemekler sunuyor.

Marka olmadan sektörde tutunmanın zorluğunu bilen Niyazibey, gıdaya yatırım yapmak isteyenlere fırsat tanımak, riskini küçültmek ve başarıyı birlikte büyütmek amacı ile franchise veriyor.

Franchise ile yatırımcısına destek olan Niyazibey, franchise alan yatırımcılara yer seçiminde destek olmakta, doğru lokasyon seçimi ve gerekli fizibilite çalışmalarını yapmakta, birlikte çalıştığı çözüm ortaklarıyla iş birliği içinde, seçilen konuma ve kurumsal konseptine uygun mimari projeler geliştirmektedir.
İstanbul’da oldukça meşhur olan Niyazibey’in ilk hedefi; Türkiye’nin diğer illerinde de kaliteli hizmet verecek restoranlar açmak ve dünyanın büyük şehirlerine açılarak Türk mutfağını en iyi şekilde temsil etmek.

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Anahtar Kelimeler:
NiyazibeyBayim Olur Musun
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