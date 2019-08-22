Nutricia BDT'de üst düzey atama

Danone ailesine 2010 yılında Nutricia Medikal Beslenme Türkiye ve HUB Genel Müdürü olarak katılan Cem Küçükcan, Nutricia BDT, Türkiye, Orta Doğu ve Dış Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.



Sağlık sektöründeki kariyerine 1997 yılında başlayan Küçükcan, çokuluslu ilaç şirketlerinde yöneticilik rolleri üstlendi. Danone ailesine 2010 yılında Nutricia Medikal Beslenme Türkiye ve HUB Genel Müdürü olarak katıldı.



Küçükcan, görevi süresince Türkiye’nin bölgesel faaliyetlerini genişletmesini ve yerel olarak markalarının güçlenmesini sağladı. Ardından 2014 yılında İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü olarak atanan Küçükcan, 2017 yılından bu yana Nutricia Medikal Beslenme Avrupa’dan sorumlu Bölge Başkanı olarak görev alıyordı.