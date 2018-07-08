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Obi Karadeniz Mutfak Efsanesi Alsancak’ta

Başta pide ve lahmacun olmak üzere Karadeniz Mutfağı’nın öne çıkan yemeklerini özenle sunan Obi Karadeniz Mutfak Efsanesi’nin bir de ilginç bir hikayesi mevcut.

Obi Karadeniz Mutfak Efsanesi Alsancak’ta

Obi Karadeniz Mutfak Efsanesi, Alsancak’da kapılarını açtı. Laz Mitolojisi’nde yağmur ve bereket tanrısı olan Obi’den ismini alan ve bir de Avni Efendi adıyla ilginç bir hikayeye sahip Obi Karadeniz Mutfak Efsanesi, Yavaşlar Group iştiraki olarak Alsancak Gül Sokak’ta hizmete girdi.
 
Başta pide ve lahmacun olmak üzere Karadeniz Mutfağı’nın öne çıkan yemeklerini özenle sunan Obi Karadeniz Mutfak Efsanesi’nin bir de ilginç bir hikayesi mevcut. Karadenizli bir fırıncı efsanesinin izini takip eden Obi Karadeniz Mutfak Efsanesi, hem lezzetli ürünleriyle damağa hitap ederken, efsane fırıncı Avni Efendi hikayesi ile duygulara da sesleniyor.
Yavaşlar Group bünyesinde açılan ve aynı zamanda market mantığıyla da çalışan Obi, ürün satışı da yapıyor. “Siz 1408 km gitmeyin diye Obimarketiyle mutfağıyla geldi” sloganını kullanan Obi Karadeniz Mutfak Efsanesi’ndegurme pideler, ispir fasulye, zigana güveci, soğan kebabı, sürmene pilavı gibi karadeniz mutfağının demirbaşlarını tadabilirsiniz. Serpme kahvaltıda verilen mekan gece 22’ye kadar açık.
 
Avni Efendi Kimdir?

Avni Efendi 1900’lü yıllarda Karadeniz’de yaşamış bir fırıncıdır. Çocuk yaşta girdiği fırında çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan da ustalığa gelmiş, usta çırak ilişkisiyle yetişmiştir. Sonrasında orduya çağrılmış ve milli mücadele dönemine aktif katılım sağlamıştır. Milli mücadelenin zor şartlarında etrafındaki tahılları öğüterek un haline getirmiş ve cephede ekmek yapmış, bölüğün gıda ihtiyacını canhıraş bir şekilde karışılamaya çalışmıştır.
Milli mücadele dönemi sonrası döndüğü memleketinde büyükçe bir fırın kurmuş ve ekmeğin, unun geleneğini çıraklarına anlatmış, bir sonraki zor günler için insanlar yetiştirmiştir. Savaş mağduru çocuklardan yetiştirdiği yedi çırağını da yeni bölgeye yolcu etmiştir. Fakat bu çıraklardan kalan altısının kim olduğu halen bilinmemektedir.
Rivayet odur ki, onların verdiği bir ekmek dahi, kalbinde kötülük olmayanları bir lokmada doyurmaya yetmektedir.
 
Adres: 1382 Sokak No:31 Alsancak/İzmir
 
Telefon: 232 426 10 10

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