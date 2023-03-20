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Ödüllü kadınlar sanayici kadınlarla buluşuyor

İş hayatında birçok başarıya, sosyal sorumluluk alanında ise ilklere imza atan ve girişimcilere ilham olan Demet Sabancı Çetindoğan ve Ebru Ata Tuncer, Kocaeli sanayici kadınlarla bir araya geliyor.

Ödüllü kadınlar sanayici kadınlarla buluşuyor

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Pimtaş iş birliğinde "İş Dünyasında Kadının Yükselişi" konu başlıklı buluşmada, Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Teksan Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Ata Tuncer; başarı öykülerini, hayallerini ve gelecek planlarını sanayici kadınlara anlatacak.

Güçlü, özverili, işini bilen ve erkek egemen dünyada ayakları üzerinde durmayı başaran, iş yaşamları dışında sosyal sorumluluk çalışmaları ile de zaman zaman gündeme gelen Demet Sabancı Çetindoğan ve Ebru Ata Tuncer, YAPDER bünyesinde hayata geçirilen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nde ödüllendirilmişti.

Moderatörlüğünü YAPDER Başkanı Celal Toprak’ın üstlendiği toplantı, 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 09:30'da Working Hotel'de gerçekleşecek. Ayrıca "İş Dünyasında Kadının Yükselişi" konu başlıklı toplantıda, Pimtaş AR-GE Müdürü Dr. Özlem Kozankurt, Şirket Vergi ve Hukuk Müdürü Gül Engürve  IQ Partners Ceo’su Fehan Çelin’de konuşma yapacak.

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