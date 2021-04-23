Oğlu başlattı babasını heyecanlandı

Alya markası ile gayrimenkul ve inşaat sektörüne kazandırdığı nitelikli projeler aracılığıyla Beylikdüzü’nün gelişimine liderlik eden Akkuş Gayrimenkul, bölgeye 3 bin 296 metrekarelik alana sahip kreş ve 3 bin 17 metrekarelik alanda yer alan cami projesi kazandıracak. Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş’un girişimiyle sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen projenin 2022’de tamamlanması planlanıyor

Akkuş Gayrimenkul olarak inşaat ve gayrimenkul sektöründe 6 yılda çok sayıda projeye imza atarak kısa sürede sektörün en yenilikçi markaları arasına giren Akkuş Gayrimenkul, projelerinin yer aldığı bölgelere değer kazandırmayı sürdürüyor. Bundan 8 yıl önce yenilikçi ve çevreci bir anlayış etrafında oluşturduğu Alya markası adı altında geliştirdiği projelerleBeylikdüzü’nin gelişimine liderlik eden şirket, 3 bin 296 metrekarelik alana sahip kreş ve 3 bin 17 metrekarelik alanda yer alan cami projesinintemelini attı. Böylece bölgenin gelişim potansiyeline bağlı olarak giderek artan nüfusuyla oluşan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir adım attı. Proje, kreş içerisinde yar alan kütüphane ve 6 sanat atölyesi, camide konumlandırılan taziye evi, kütüphane ve gençlik merkezi gibi alanlarıyla da bölge insanını bir buluşturacak.

Projenin temel atma töreninde Akkuş Gayrimenkul olarak bundan 8 yıl önce yenilikçi ve çevreci bir anlayış etrafında yarattıkları Alya markası ile Beylikdüzü’nün gelişimine liderlik ettiklerini vurgulayan Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, şunları söyledi:

Hayır işleri de ödevimiz

“İmzamızı taşıyan yeni projelerimizle Akkuş Gayrimenkul ailesini giderek genişletiyor, ilçe sakinlerimizin hayatlarında kalıcı izler yaratmayı sürdürüyoruz. Bunu yaparken de hayata geçirdiğimiz projelerle sınırlı kalmıyor, ilçe sakinlerine sosyalleşme imkânı yaratacak, konfor getirecek, huzurlu ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Temelini attığımız kreş ve cami projemizi de ilçemize hediye ederek bölgenin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. İlçemize yaptığımız her yatırım gibi sosyal sorumluluk projelerini de bir ödev olarak benimsiyoruz. Bu kapsamda belediyemizin verdiği arazi desteğiyle projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bölge mimarisiyle uyumlu tasarım

Akkuş Gayrimenkul olarak bölge mimarisiyle uyumlu, bugünün modern dünyasına hizmet edecek nitelikte bir kreş ve cami projesi geliştirdik. Projemizi önümüzdeki yıl hizmete sunacağız. Şirketimizin sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiğimiz projemizin kreş bölümü, 3 bin 296 metrekarelik alanda, cami bölümü ise 3 bin 17 metrekarelik alanda yükselecek. Projemiz kreş içerisinde yar alan kütüphane ve 6 sanat atölyesi, camide konumlandırdığımız taziye evi, kütüphane ve gençlik merkezi gibi alanlarını barındıran bir kompleks proje olarak, bölge insanımızın bir buluşma merkezi de olacak.

Beylikdüzü geleceğe emin adımlarla yürüyor

Projeye adı verilen Abdülkadir Akkuş’un babası Naif Akkuş ise şunları söyledi: “Beylikdüzü her yönüyle durmayan, kendini geliştiren, geleceğe emin adımlarla yürüyen İstanbul’un nadir ilçelerinden biridir. Bölgenin gelişim potansiyeli nüfusunun da artmasına neden oluyor. Dolayıyla Beylikdüzü’nin sadece konut değil sosyal alan ihtiyacı da giderek artıyor. Sevgili oğlum Abdülkadir Akkuş, ilçemizin gelişimine yönelik gerçekleştirdiği projelerle her zaman benim için gurur kaynağı olmuştur. Temeli atılan kreş ve cami projesi de beni hem çok duygulandırıyor hem de çok heyecanlandırıyor.”

Akkuş Grup Hakkında:

1988 yılında kurulan Akkuş Grup, tekstil, akaryakıt, eğitim, kimya ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 1993 yılında tekstil sektörüne adım atan grup, 2006 yılında kurduğu tekstil üretim tesisi ile sektörde hızlı bir büyüme gerçekleştirerek Türkiye’deki en büyük 500 şirket sıralamasına girmeyi başarmıştır. Tekstil sektöründe elde ettiği bu başarı, grubun akaryakıt ve inşaat sektörlerine giriş yapmasını tetiklemiştir. Mardin Organize Sanayi Bölgesi, Avcılar Ambarlı ve Güneşli de olmak üzere sahip olduğu 3 tesisinde ürettiği tekstil ürünlerinin tümünü Avrupa’ya ihraç eden grup, bünyesinde bine yakın bir istihdam yaratmaktadır.

Tekstil ve kimya sektörlerinde elde ettiği köklü tecrübesini öz kaynaklarından gelen finansman gücüyle birleştirerek 8 yıl önce Akkuş Gayrimenkul ile sektöre giriş yapan grup, imza attığı Alya Grandis, Alya Penta, Trio projelerini yaparak teslim etmiştir. 4 yıl önce de Lübnanlı iş ortağı El KhatibGroup ile kurduğu BOSS4 Gayrimenkul şirketi ile Alya markası adı altında prestijli ve yenilikçi konut projeleri geliştirmeye devam etmektedir.