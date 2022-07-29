Öğrenciler mezun oldukları an istihdam edilecek

Üretim ve ihracatta sahip olduğu potansiyeli, dinamikliği ve rekabet gücüyle Türkiye’nin anahtar sektörlerinden biri olan mobilya sektörünü temsil eden Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” imzaladı. Törene MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve kurum amirlerinin yanı sıra mobilya ve alt dallarında mesleki eğitim programlarına dâhil olan okulların müdürleri katıldı.

“Mobilya istihdam dostu bir sektör”

Törende konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, sektörün ihracatının son 20 yılda 20 kat artmasının yanı sıra üretim ve tasarım odaklı atılımlarla gerek katma değer sağladığını gerekse “Türk Mobilyası” algısının küresel planda güçlendirildiğini vurguladı. Sektörün rekabet olgusunun, ihracat payının ve sürdürülebilirliğinin, merkezinde istihdamın bulunduğu bir bakışla ele alınması gerektiğini belirten Güleç, şöyle dedi: “Sektörümüz istihdam dostu bir sektördür. Mobilya imalat ve perakende sektöründe çalışan sayısı 310 bin civarındadır. Ayrıca Türkiye’de imalat sanayindeki istihdamın yaklaşık yüzde 5’i mobilya sektörümüze aittir.” Mesleki eğitimin yalnızca istihdamı ilgilendiren bir gereklilik olmadığına da dikkat çeken Güleç, “Bugünkü iş birliğimiz ile ülkemizdeki diğer meslek ve sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacağız. Sektörümüz ile eğitim sisteminin aynı dili konuşması adına, bünyemizde yer alan akademik birimimizi de bu protokolün bir parçası haline getiriyoruz.” dedi.

“Öğrencilerimiz mezun oldukları an istihdam edilecek”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da törendeki konuşmasında, bir ülkede eğitim ile sanayinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak, bu iki konunun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Yazıcı, MOSFED ile kurdukları iş birliğinin karşılıklı talep neticesinde geliştiğini, TOBB, İTO, İSO, MÜSİAD gibi iş dünyasının önemli birlik ve dernekleri arasına MOSFED’in de katılmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı. Levent Yazıcı, öğrencilerin kendi okullarındaki atölyelerin yanı sıra STK’ların kurduğu atölyelerde de eğitim alabildiğine dikkat çekerek böylesi iş birliklerinin öğrencilerin mezun oldukları anda istihdam imkanına kavuşmalarını sağladığını belirtti. Yazıcı, ayrıca, “Bu iş birliklerinin mezunlarımıza anında istihdam imkânı sunması, öğrencilerimize olduğu kadar ailelerine de güven verecek, çünkü bilecekler ki çocukları mezun olduğunda işi hazırdır” diyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Bu imkanlar öğrenci ve velilerle de sınırlı değildir, öğretmenlerimizi de kapsamaktadır. Öğretmenlerimiz de sektörün öncü kuruluşlarının desteğiyle bu eğitimleri yürüterek aslında Türk mobilyasının gelişme sürecine destek olma ve tasarım anlamındaki başarısını deneyimleme imkânı bulmuş olacaklar.”

