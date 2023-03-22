Ömer Faruk Başaran CHP'den aday oldu

CHP’de Gebze hamlesi sürüyor. Gebze’de Kocaeli geneline göre daha düşük oy alan CHP’de bu kez listelerde Gebze ağırlığının olması bekleniyor. Aday adaylığının son gününde başvuran isimlerden biri de Gebzeli iş insanı, Kocaeli siyasetinin en hareketli isimlerinden biri olan Ömer Faruk Başaran Oldu.

Aday adaylığının son gününde başvuran isimlerden biri de Gebzeli iş insanı, Kocaeli siyasetinin en hareketli isimlerinden biri olan Ömer Faruk Başaran CHP Kocaeli Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Ankara’da başvurusunu yapan Ömer Faruk Başaran, “Sayın Genel Başkanın Türkiye’nin ikinci yüzyılı için bir gayreti ve vizyonu var. Çağrısı var. Bugün Türkiye’nin geleceği için, Kocaeli için hepimiz elimizi taşın altına sokmalıyız. Bu çağrıyı karşılıksız bırakamazdık. Bu çerçevede ben de başvurumu yaptım, ülkemize, ilimize ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne hayırlı olmasını diliyorum. Gebze için Kocaeli için bu süreçte elimden ne geliyorsa yapacağım” dedi.

Başaran, "İçinde bulunduğumuz buhranlı günlerin geçmesi ve büyük Türkiye hayaline ulaşılması için Cumhuriyetin ilk partisi ve Türkiye siyasetinin amiral gemisi olan CHP'den aday olmak zaruri bir hal almıştır." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Başaran kimdir?

1965 yılında İstanbul’da doğdu. Ömer Faruk Başaran ilk, orta ve lise tahsilini Gebze’de tamamladı. Yükseköğrenimini Londra’da USIU EUROPA – CAMPUS’da “İş İdaresi” dalında bitirdi. (1983 – 1987). Vatani görevini Marmaris Aksaz Karaağaç’ta kısa dönem deniz kuvvetlerinde tamamladı.

1987 yılında atıldığı iş hayatına, halen inşaat başta olmak üzere ticaret ve sanayi konularında yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren Başaran Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.

Ömer Faruk Başaran, 1990’lı yıllarda Atılım firmasını kurarak, Türkiye’de ilk defa sosyal hizmetlerde 14 branşta bir ilke imza atmıştır. Daha sonra Nur-iş Otomobil Organizasyon A.Ş. firmasını kurmuş ve kampanyalı otomobil organizasyonları gerçekleştirmiştir. Yine aynı yıllarda çeşitli inşaatları, kat karşılığı usulü ile yapmıştır.

1997 yılında Türk iş dünyasının önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Gebze Şubesi’ni kurarak, Kurucu Başkanlığını yapmıştır. Daha sonra MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Otomotiv –Yedek Parça Meslek Komitesi Başkanlığı görevlerinde yer almıştır.

2001 yılında Gebze Genç Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (GENÇSİAD) kurmuş ve kurucu başkanlığını yapmıştır.

Ömer Faruk Başaran, 2003 yılında ise bugün Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan ASİAD – Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği’ni kurmuştur. Faaliyet alanı bütün dünya olan ASİAD’ın Genel Başkanlığını 30 Kasım 2022 tarihine kadar yürütmüş, 2019 yılında da Türkiye Patronlar Platformu’nu (TPP) kurmuştur. Başaran, 6 Ekim 2019'dan beri sürdürdüğü TPP’deki Genel Başkanlık görevine 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam etmiştir. Bu tarihten sonra ASİAD ve TPP Onursal Başkanı olmuştur.

Gebzespor’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunan Ömer Faruk Başaran, Gebze Ticaret Odası’nda (GTO) Meclis Üyeliği, Elektrik ve Otomotiv Meslek Komiteleri ile Dış İlişkiler Çalışma Grubu üyeliklerinde bulunmuştur.

2008 yılında Gebze Ticaret Odası Vakfı’nın Kurucu Üyeleri arasında yer almıştır. Ömer Faruk Başaran, 2002 yılında Merhum Turgut Özal’ın kurduğu Anavatan Partisi’nden (ANAP) Kocaeli Milletvekili adayı olmuştur. 22 Mart – 1 Nisan 2007’de bir grup ASİAD’lı işadamı ile iş ve yatırım olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya’ya giden Ömer Faruk Başaran, Colombia Resario Üniversitesi’nde “Türkiye Ekonomisi ve Türkiye’nin Tanıtımı” konulu İngilizce bir konferans verdi. 2008 yılı başında İstanbul’da kurulan Arena Uluslararası İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş’nin ve 2013 yılında Başaran Şirketler Topluluğu bünyesinde kurulan Başaranlar Yatırım Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiştir.

2009 yılında, Sheikh Mohamed Eid M. T. Al Thani (Katar Devlet Bakanı ve Sheikh Eid Bin Mohammad Al Thani Charitable Association Başkanı), Ali Abdullah A.R.AI Suwaidi ile birlikte Fay Construction WII. Firmasını kurmuştur.

2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Ömer Faruk Başaran’ın aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) Türk – Azerbaycan, Türk-Belarus Yürütme Kurulu Üyelikleri ve Türk – Moğolistan İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

2019 yılında faaliyete geçen, Gebze'nin il olması için çalışmalar yapan Gebze Grubu 82'nin kurucusu olan Ömer Faruk Başaran, 1 ağustos 2022 yılına kadar grubun sözcülüğünü yapmıştır.

2021 yılının Ağustos ayında ise REDSTONE Holding Kurucu Ortağı olan Başaran’ın Yönetim Kurulu Üyeliği halen devam etmektedir.

2021 yılında hayata geçirilen İstanbul Ticaret Odası Değişim Platformu’nun kurucusu olan Başaran, 2022 yılına kadar sözcülüğünü yapmıştır. (1 Kasım 2021 - 1 Ağustos 2022) 13 Aralık 2019'da Gelecek Partisi Kurucular Kurulu’nda yer alan Ömer Faruk Başaran, (30 Ocak 2020 - 18 Temmuz 2022) tarihleri arasında Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. 18 Temmuz 2022 yılında partiden ayrılmıştır. 2019 yılında faaliyete gelen BTH - Büyük Türkiye Hareketi’nin (BTH) kurucusu ve lideridir. İngilizce bilen Ömer Faruk Başaran, evli ve beş çocuk babasıdır.