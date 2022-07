Ömür’lük yaşamlar kadınlara emanet

Bu yılın başında Seferihisar’daki yeni yerinde hizmetlerine devam eden 50 kişi kapasiteli, tek, iki ve üç kişilik odaları, yatan hasta bakım ünitesi ile bu alanda en yetkin tesis olan Ömür Bakım Merkezi, 7/24 doktor ve hemşire desteği ve profesyonel kadrosu ile öne çıkıyor.

Doktor kontrolünde özel hizmet

Ömür Yaşlı ve Hasta Bakım Merkezi’nin idaresinden sorumlu Selin Aşçıoğlu, Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nden mezun. Konuşma yetisini kaybeden engelli ve yaşlılarla yürüttüğü konuşma terapisi çalışmalarından sonra Ömür Bakım Merkezi’ni yönetmeye başlayan Selin Aşçıoğlu, tesisi Gastronomi eğitimi almış kardeşi Nazlı Aşçıoğlu ile birlikte her geçen gün daha da geliştirerek fark yaratmaya devam ediyor.

Dönemsel olarak yaşanan sağlık sorunları, ameliyat sonrası nekahet dönemi gibi durumlarda hasta bakımı yapabilecek yetkinlikleri olduğunu söyleyen Selin Aşçıoğlu, “Kurumumuzun kurucu ortağı olan Ali Serhat Yalçın’ın yetkin bir doktor olması nedeniyle konuklarımız her an doktor kontrolünde yaşıyorlar. Kadrolu hemşirelerimiz ve fizyoterapistlerimiz ile her tür sağlık ihtiyacını anında karşılayabilen bir kurumuz” dedi.

“Huzurevleri sosyal alanlardır”

Toplumumuzda huzurevine yaşlılarımızı bırakmanın ayıp olduğu gibi yanlış bir düşüncenin mevcut olduğunu vurgulayan Selin Aşçıoğlu, “Yaşlılarımızı kendi akranları ile beraber, profesyonel bakıma tabi tutmak onlara yapılan en büyük iyilik. Bu algıyı kırmamız gerekiyor” dedi.

Dört duvar arasında, yalnız yaşayan büyüklere sunulan bu yaşam biçiminin aslında yanlış olduğunu ifade eden Aşçıoğlu, “Burada kendi akranları ile sosyalleşerek, yemekleri önüne gelerek, sosyal etkinlikler içinde bulunarak, sağlık ihtiyaçları anında karşılanarak, bakımları yapılarak yaşıyorlar. Evde istediğiniz kadar bakıcı tutun, en nihayetinde sonunda günü yalnız geçiriyorlar. İnsan sosyal bir varlıktır hele ki yaşlılıkta sizi hayata bağlayan da bu sosyal yaşamınızdır. Bunu büyüklerimizden esirgemememiz gerekiyor’ dedi.

Birbirinden yetkin profesyonel 16 çalışanımız ile nostaljik bir konsept ile döşenmiş 6 ayrı salonları olduğunu ifade eden Aşçıoğlu, “Bahçemiz, kış köşemiz ile bir ömürlük yaşamı buraya sığdırıyoruz. Burada kocaman bir aile olarak yaşıyoruz” diye konuştu.

Kendi mutfağı ile özel yemekler

Gastronomi eğitimi alan Nazlı Aşçıoğlu ise tesisin mutfağından ve her konuğun diyet yemeğinden sorumlu. Dışardan yemek almak yerine kendi profesyonel mutfaklarında, profesyonel aşçı ile yaşlıların damak zevkine, sağlıkları için elzem olan diyetlerine uygun özel yemekler çıkardıklarını ifade eden Nazlı Aşçıoğlu, “Birçok tesis dışardan yemek alır, biz kendi mutfağımızı kurduk. Bu sayede aile sıcaklığı ile yaşadığımız bu tesisteki konuklarımızın hem damak zevkine uygun yemekler hazırlıyoruz hem de kişisel diyetlerine uygun özel yemekler sunabiliyoruz” diye konuştu.