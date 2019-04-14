Onlar Türkiye'nin en gözde şirketleri

Öğrencilerin işveren tercihlerine ışık tuttuğu araştırmanın 12 sektör, 1 en gözde şirket ve 1 en gözde holding olmak üzere toplam 14 sektördeki ödülleri 11 Nisan’da İstanbul Wyndham Grand’da düzenlenen ödül töreni ile kazananlarına takdim edildi.



Türkiye’de 11’inci kez gerçekleştirilen ve şirketlerin işveren algısını ölçen “En Gözde Şirketler Araştırması”nın sonuncusu yayınlandı. 11 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen ödül töreninde sektör birincilerine ödülleri takdim edilen araştırmada toplam 14 sektörde ödüller sahipleri ile buluştu. Araştırmada incelenen sektörler arasında; bankacılık/finans, bilgi teknolojileri, dayanıklı tüketim/elektrik, denetim, hava ulaşım, hızlı tüketim, ilaç, otomotiv, perakende, Telekom, kamu, e-ticaret, savunma sanayii yer alıyor.



Bu yıl 15 Ekim – 25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 116 üniversiteden 48 bini aşkın öğrenci katıldı. Yer alması planlanan şirketlerin öğrencilerle yapılan fokus grup çalışmaları ile belirlendiği araştırma sonucunda 12 sektör, 1 en gözde şirket ve 1 en gözde holding olmak üzere toplam 14 sektörde ödüller sahipleriyle buluştu.



Ödülleri üniversite öğrencileri takdim etti



En Gözde Şirketler Denetim Sektörü Birincisi: PwC



Denetim sektörü finalistleri arasında PwC, Deloitte, EY ve KPMG yer aldı. Bu finalistler arasından En Gözde Şirketler denetim sektör birincisi PwC oldu.



En Gözde Şirketler Bilgi Teknolojileri Sektörü Birincisi: Google



Bilgi Teknolojileri sektörü finalistleri arasında Google, Microsoft, IBM, Intel ve SAP yer aldı.



Bu finalistler arasından En Gözde Şirketler bilgi teknolojileri sektör birincisi Google oldu.



En Gözde Şirketler Dayanıklı Tüketim / Elektronik Sektör Birincisi: Arçelik



Arçelik, Samsung, B/S/H, Vestel ve Philips’in finale kaldığı dayanıklı tüketim / elektronik sektörünün birincisi Arçelik oldu.



En Gözde Şirketler E-Ticaret Sektör Birincisi: “Sahibinden”



E-ticaret sektöründe finale kalan Sahibinden, Yemeksepeti, Trendyol, Hepsi Burada ve N11’in arasından birinci seçilen Sahibinden oldu.



En Gözde Şirketler Hava Ulaşım Sektör Birincisi: Türk Hava Yolları



Hava ulaşım sektörü En Gözde Şirketler 2019 finalistleri arasında Türk Hava Yolları, Atlas Jet ve Pegasus yer alırken, En Gözde Şirketler ulaşım sektörü birincilik ödülü Türk Hava Yolları’nın oldu.



En Gözde Şirketler Telekom Sektör Birincisi: Turkcell



Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Grubu’nun finale kaldığı Telekom sektörünün kazananı ise Turkcell oldu.



En Gözde Şirketler Bankacılık / Finans Sektör Birincisi: QNB Finansbank



En Gözde Şirketler bankacılık / finans sektöründe finalist şirketler arasında QNB Finansbank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası yer alırken; sektörünün birincisi QNB Finansbank oldu. Sektörün ikincisi Akbank olurken üçüncülük ise İş Bankası’nın oldu .



En Gözde Şirketler Hızlı Tüketim Sektör Birincisi: Unilever



Unilever, P&G, Coca-Cola Company, L’Oreal ve Nestle’nin finalist olduğu hızlı tüketim sektörünün en gözdesi ödülü kazananı Unilever olurken, ikincilik ödülü P&G’ye ve üçüncülük ödülü Coca-Cola Company’ye takdim edildi.



En Gözde Şirketler İlaç Sektörü Birincisi: Pfizer



Pfizer, Abdi İbrahim, GSK, Abbott, Bayer’in finalist olduğu sektörünün kazananı Pfizer oldu. Pfizer’ı sırası ile Abdi İbrahim ve GSK takip etti.



En Gözde Şirketler Kamu Sektörü Birincisi: Türk Hava Yolları



Kamu sektöründe finale kalan THY, Aselsan, TAI, İstanbul Borsası ve Merkez Bankası’nın arasından kamu sektörünün en gözde şirketi Türk Hava Yolları oldu. Bu sektörde ikincilik ödülü Aselsan’a, üçüncülük ödülü TUSAŞ’a verildi.



En Gözde Şirketler Otomotiv Sektörü Kazananı: Mercedes Benz Türk



Mercedes Benz Türk, Ford Otosan, Renault, Toyota ve Otokar’ın finale kaldığı otomotiv sektörünün birincilik ödülü Mercedes Benz Türk’e, ikincilik ödülü Ford Otosan’a ve üçüncülük ödülü Renault’a takdim edildi.



En Gözde Şirketler Perakende Sektörü Kazananı: Migros



Migros, CarrefourSA, Teknosa, Mavi ve Boyner’in arasından perakende sektörünün birincisi Migros oldu. Bu sektörde ikincilik CarrefourSA’nın olurken, üçüncülüğü Teknosa aldı.



En Gözde Şirketler Savunma Sanayii Sektör Birincisi: Aselsan



Savunma sanayii sektörünün finalistler arasında Aselsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, STM, Havelsan ve FNSS yer alırken, sektör birinciliği Aselsan’ın oldu. Aselsan’ı sırası ile TUSAŞ ve STM takip etti.



Türkiye’nin En Gözde Holdingi Koç Holding seçilirken; En Gözde Şirketler Sektör Birincisi Unilever oldu. En Gözde Şirketler ikincisi Türk Hava Yolları, üçüncüsü ise Mercedes-Benz oldu.



İşte Türkiye’nin en gözde şirketleri

En gözde Denetim sektörü birincisi: PwC

En gözde Bilgi Teknolojileri sektörü birincisi: Google

En gözde Dayanıklı Tüketim / Elektronik sektörü birincisi: Arçelik

En gözde e-Ticaret sektörü birincisi. Sahibinden

En gözde Hava Ulaşım sektörü birincisi: Türk Hava Yolları

En gözde Telekom sektörü birincisi: Turkcell

En gözde Bankacılık / Finans sektörü birincisi: QNB Finansbank

İkinci Akbank olurkenüçüncü ise İş Bankası oldu

En gözde hızlı tüketim sektörü birincisi: Unilever

İkinci P&G ve üçüncü de Coca-Cola Company oldu

En gözde İlaç sektörü birincisi: Pfizer

Pfizer’ı sırası ile Abdi İbrahim ve GSK takip etti.

En gözde Kamu sektörü birincisi: Türk Hava Yolları

İkinci Aselsan, üçüncü TUSAŞ oldu.

En gözde Otomotiv sektörü birincisi: Mercedes Benz Türk

İkinci Ford Otosan ve üçüncü Renault oldu.

En gözde Perakende sektörü birincisi: Migros

İkinci CarrefourSA, üçüncü Teknosa oldu

En gözde Savunma Sanayii sektörü birincisi. Aselsan

İkinci TUSAŞ, üçüncü ise STM oldu.

Türkiye’yi işveren markası kavramıyla 2007 yılında tanıştıran öncü danışmanlık şirketi Realta Danışmanlık tarafından geliştirilen, Türkiye iş ve kariyer kulüpleri birliği 3İK ve Türkiye’nin tek insan kaynakları etkinlik ajansıile ortak yürütülen En Gözde Şirketler araştırmasına yıllık ortalama 200 şirket ve 20 bin öğrenci katılıyor. Araştırma sırası ile “bir işveren olarak şirket algısı”, “rakiplerle kıyaslama”, “üniversitedeki işe alım çalışmalarının etkileri”, “on yıllık trend analizleri”, “sektör benchmark’ları”, “en önemli iletişim kanalları” başlıklarını kapsıyor. Şirketlerin işveren olarak algısını ölçen araştırmada çeşitli başlıklar altında 62 soru yer alıyor.3İK İletişim ve Etkinlik Ajansı Kurucu Ortaklarından Alper Çakıroğlu, “Araştırma, gençlerin şirketlerden ne beklediğine ışık tutuyor. Artık teknoloji, hızlı tüketim, üretim firmaları en çok çalışılmak istenen sektörler. Bu değişimi şirketlerin anlaması çok önemli. 11 Nisan’da detaylarını paylaştığımız araştırmada şirketlerin üniversiteden yeni mezun olanlara olan ilgisinin önceki yıllara göre arttığını söyleyebiliriz. Ayrıca araştırma sonuçlarına dayanarak, değişen ve dönüşen bir dünyada gençlerin, geleceklerini teknolojiye ayak uydurabilen prestijli şirketlerde çalışmak istediğini görüyoruz” dedi.