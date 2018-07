Orakçıoğlu: “Online satışta dünyanın her yerindeyiz”

Süleyman Orakçıoğlu: “E-ticaretin önemini dünyada ilk keşfedenlerden biriyiz. Online satışlarda artık dünyanın her yerindeyiz. Yeni nesil teknolojilere hızla uyum sağladık. Çoklu dil desteğinden sanal gerçeklik deneyimine kadar uyguladığımız adımlar meyvesini verdi. Yılın ilk yarısında online satışlarımız yüzde 150 arttı.”



Orka Holding, bu yıl dünyada toplam 430 mağazaya ulaşmayı, 500 kişilik ek istihdam yaratmayı ve ihracatını yüzde 70 artırmayı planlıyor.



Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi olan Orka Holding, adeta Birleşmiş Milletler toplantısına dönüşen Yurtdışı Bayi Buluşmasının kapılarını sekizinci kez açtı. Türk moda lideri, dev organizasyonda Almanya, Kanada, Çin ve Japonya gibi dünyanın 85 ülkesinden gelen 200 kişilik alım heyetini 30 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da ağırlıyor.



Bünyesindeki markaların 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını sergilediği Yurtdışı Bayi Buluşmasında bir basın toplantısı düzenleyen Orka Holding, organizasyona ilişkin detayların yanı sıra, markalarla ilgili değerlendirmeleri ve hedefleri de paylaştı. Toplantıya Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar katıldı.



Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, beş kıtadan 85 ülkeyi ağırladıkları organizasyonun artık hem Türkiye’ye hem de Türk ürünlerine duyulan güvenin nabzını tutması açısından önemli olduğunu vurguladı. Orakçıoğlu “Toplantı, dünyada nasıl bir çekim gücü oluşturduğumuzun ve gelecek dönem trendlerini belirleyen bir şirket olduğumuzun da ispatı niteliği taşıyor. Tüm dünyada yeni akım markalar arasında artık ilk üç-dört marka arasındayız.



Toplantımıza bu yıl ilk kez ABD, Dubai, Suudi Arabistan, Polonya ve Ukrayna gibi ülkeler de katıldı. İlklerin markası olarak dijital dönüşümü tüm faaliyetlerine entegre etmenin faydasını bu toplantıda da gördük. Organizasyona katılamayan alım grupları için sanal gerçeklik deneyimini uygulamaya alarak fiziksel sınırları ortadan kaldırdık. Onlara showroom’u gezebilecek, ürünlerimizi 360 derece inceleyebilecek bir ortam sağladık. Türk erkek hazır giyiminde bir ilk olan bu proje gerek bayi toplantımıza gerekse online satışlarımıza çok ciddi katkı sunuyor. Organizasyonumuz birkaç gün daha sürecek ama aldığımız siparişler geçen yıla göre yüzde 30 arttı” dedi.



Küresel pazarda ışık hızıyla büyüyoruz



Toplantıda Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünyada geldikleri noktayı da değerlendiren Süleyman Orakçıoğlu, küresel pazarda ışık hızıyla büyüdüklerini vurguladı. Orka Holding olarak işlerinin “Türkiye için çalışmak ve değer üretmek” olduğunun altını çizen Orakçıoğlu “Genç ve dinamik ekibimizle 24 saat uyumuyor, gece gündüz demeden çalışıyor, dört mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Üzerimize güneş batmıyor. Gün bizim için Avustralya’dan başlıyor, Brezilya’da bitiyor. İşte bu ruh, Orka Holding olarak tüm dünyada elde ettiğimiz başarının da mimarı. Markalı ihracatta da ülkemizi temsil ederek sektörümüze öncülük ediyoruz. 75 dolara yükselen ihracat kilogram birim fiyatı ile Türkiye ortalamasının 60 katına, hazır giyim ihracat ortalamasının da beş katına ulaşma başarısı gösterdik. Moda merkezi İtalya’da bile her yıl satışlarımız yüzde 120 artıyor. İtalya’da satış noktalarımız da 2019 yılında 28’e çıkacak. Gelecek yıl Washington’da da ilk mağazamızı açacağız” şeklinde konuştu.



Online satışta dünyanın her yerindeyiz



Dünya perakende sektöründe ağırlığı giderek artan e-ticaretin önemini ilk keşfedenlerden olduklarını vurgulayan Süleyman Orakçıoğlu, bu alanda yaptıkları yatırımın meyvelerini topladıklarını söyledi. Orakçıoğlu, şöyle konuştu:



“Online satışlarda artık dünyanın her yerindeyiz. Gabon gibi ülkelerden bile sipariş alıyoruz. Bu başarıda perakende mühendisliği ile geleceğe yaptığımız yatırımların payı büyük. Online satışlarda yeni nesil teknolojilere son derece hızlı uyum sağladık. Geleneksel alışverişteki gibi ürünleri deneyerek satın alma imkanı bulunmayan e-ticaret ekosisteminde, müşteri memnuniyeti açısından satış öncesinde, sırasında ve sonrasında kaliteli müşteri destek hizmeti sunuyoruz. Çoklu dil desteği gibi adımlarla süreci daha keyifli hale getirdik. Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri yanında, lokal dilleri de devreye alarak dünya genelindeki tüm müşterilerimize ana dillerinde hizmet vermeyi planlıyoruz. Rusça, Arapça, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Romence olarak da online satışlara başladık. Tüm bu girişimler sayesinde sadece Türkiye değil Avrupa’dan Uzak Doğu’ya tüm dünya ülkelerinde her geçen gün artan sadık müşteri profili yaratıyoruz. Bu adımların isabetli oluşu, online satış rakamlarında da kendini gösteriyor. Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre online satışlarımız gerek yurt içi gerekse yurt dışında yüzde 150 arttı. Online satışlarımızın ciroya etkisi de her geçen yıl artış gösteriyor. Cirodan 2018’de yüzde 7, 2019’da yüzde 10 ve 2023’te yüzde 25 pay almasını öngörüyoruz.”



Bu yılsonu 430 mağazaya ulaşacağız



Geçen yılı Türkiye’de 210 ve yurt dışındaki 73 ülkede 160 olmak üzere toplamda 370 mağaza ile kapattıklarını söyleyen Orakçıoğlu, bu yıl hedeflerinin yurt içinde 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşmak olduğunu belirtti. Orakçıoğlu şöyle konuştu:



“Bu yıl yurtdışında açılması planlanan 40 mağazamızdan 16’sının açılışını gerçekleştirdik. 24’ü de yılsonuna kadar açılacak. Yurt dışında yılsonuna kadar mağaza sayımız 200 olacak. Bu yıl giriş yapacağımız yeni pazarlar arasında Kamerun, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus var. Almanya, Rusya ve İtalya’nın da olduğu bazı ülkelerde yeni mağazalar açacağız. Yine Avrupa’nın teknoloji olarak en iyi üretim tesislerinden birine sahip olduğumuz Giresun’daki fabrikalarımızın üretim kapasitesini arttırarak revize yatırımlar yapacağız. Bu yıl toplam 430 mağaza, 500 kişilik ek istihdam yaratmayı planlıyoruz. İhracatta da yüzde 70 artış bekliyoruz.”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam kampanyasını Orka Holding olarak desteklediklerini de ifade eden Orakçıoğlu “Geçen yıl 400 kişilik yeni istihdama imza attık. Bu yıl çalışan sayımızı 500 kişi artırarak 3 bin 400'e yükseltmek istiyoruz. Bunu da yurtiçinde ve özellikle yurtdışında yapacağımız yeni yatırımlar ile sağlayacağız” şeklinde konuştu.



“Lüksü ulaşılabilir kılma” felsefesiyle doğa dostu ve inovatif ürünler



Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da “lüksü ulaşılabilir kılma” stratejisiyle hareket ettiklerini, mağazaların iç dizaynından tasarımlara kadar her bir adımı markaların DNA’sına uygun şekilde yapmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Halidun Orakçıoğlu, “Yine hem geleneksel hem de yenilikçi bir bakışla markalarımızın DNA’sına yerleştirdiğimiz, bu topraklarda asırlardır süregelen hikayelerimiz de bizlere manevi güç veriyor. Damat’ta Anadolu’da beş bin yıl önce kullanılan Kral Mührü’nü, D’S Damat’ta da Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek geleneksel Türk sporuna dönüşen Cirit’i resmeden bir logo kullanıyoruz” dedi.



Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da koleksiyonda doğa dostu ve inovatif ürünlere yer verdiklerinin altını çizdi. Arar, “Üretimden son kullanımına kadar doğa dostu, kimyasal kullanılmayan, yeşil üretim dediğimiz ürünlere yoğunlaşıyoruz. Bunu, dünyanın da geleceği açısından üzerimize düşen bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Koleksiyonlarımızda erkeklerin hayatını kolaylaştırıyoruz. İnovatif ürünlerimiz de hem satışta avantaj sağlıyor hem de marka algısını güçlendirerek rekabette bizi öne çıkarıyor” dedi.



Osman Arar, koleksiyonlarda kullandıkları kolay kırışmayan ve leke tutmayan Travel Takım ile dünyada parmakla gösterildiklerini şu örnekle açıkladı: “Zara markasını bünyesinde bulunduran Inditex Grubu, düzenlediği bir basın toplantısında artık koleksiyonlarında Travel serisindeki ürünler gibi tasarımlara yer vereceklerini açıklamış. Ancak İspanyol bir editör köşe yazısında bu ürüne hali hazırda dünyada yer veren markalardan biri olarak D’S Damat’ı göstermiş. Editörün ‘Inditex, aslında hiçbir şey icat etmedi. D’S Damat gibi markalar, modaya uygulanan ‘teknoloji’ olarak bilinenleri zaten kullanıyor’ yorumunda bulunması bizleri çok gururlandırdı.”



Orka Holding’in sergilediği ürünlerinden örnekler…







Impatto Zero kumaş



Superfine Wool kalitesinde üretilen Impatto Zero kumaşlar, dayanıklı ve yumuşak yapısıyla eşi benzeri bulunmayan bir esneklik sağlıyor. 17,5 mikron inceliğindeki iplikler kumaşa ekstra nefes alma özelliği sağlarken, su itici ve kırışmaz apresi ile gün boyu konfor sağlamanın yanı sıra, yüzde 90 oranında daha az kimyasal madde kullanımı ile çevre dostu özelliği taşıyor.







UV Korumalı Gömlek



Cildi UV ışınlarından koruyan kumaş teknolojisi ile bu gömlek, kaliteyi ve konforu sağlık ile birleştiriyor.







Yıkanabilir Yün Pantolon ve Ceket



Dayanıklı yün liflerinden dokunarak, nefes alabilir yapısıyla doğal elastikiyete sahip yünlü ceket ve pantolonlar, hafif yapısı ile konfor sağlarken, inovatif apresi ile kuru temizleme zahmetini ortadan kaldırıyor.







Travel Serisi Takım Elbise



Yüksek büküm iplik teknolojisi ve kumaşa uygulanan özel apre işlemi sayesinde Travel Takım Elbiseler; kolay kırışmıyor ve leke tutmuyor. Kumaş doğal esneklik yeteneğine sahip olduğundan, rahat bir kullanım sağlıyor.







Travel Serisi Gömlek



Yoğun iş trafiğinde her an temiz ve yeni ütülenmiş gibi kalacak şekilde tasarlanan gömlekler, inovatif apresi sayesinde yüksek seviyede kırışmazlık özelliği ile «yıka ve giy» özelliğine sahip bulunuyor.







Nanocare Gömlek



Dünyanın en kaliteli uzun elyaflı pamuklarından elde edilen iplikler ile üretilen, su itici ve leke tutmaz bir yapıya sahip gömlekler, lüksün karşılığı 70/1 kompakt kumaşı; İtalyan yaka ve sivri yaka seçenekleri, slim, comfort ve long kalıpları ile dört mevsim giyilebilecek anahtar bir ürün özelliği taşıyor.







Easycare Gömlek



Buruşukluğu azaltmasının yanı sıra yıkamadan sonra ütüleme işlemini kolaylaştıran ve ekstra konfor sağlayan gömlekler, kolay bakımı sayesinde zamandan kazandırıyor, şık görünümü korumaya destek oluyor.







Nanoclean Gömlek



Kötü kokuları engelleyici özelliğe sahip olan pamuklu gömlekler, vücutta oluşan ter kokusu ve ortamdaki sigara, yemek vb. kötü kokuları nano ölçekteki Cyclodextrin sayesinde yapısına hapseden özel bir kumaştan üretiliyor. Normal pamuklu kumaşlara göre üç kat daha fazla nem tutma özelliği olan ürün gün boyu ferah hissetmeyi sağlıyor.