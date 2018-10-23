Ordu Pidesi'ne Paris'te büyük ilgi Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, “Ordu’dan yola çıkan bir marka olarak dünyanın ve Türkiye’nin birçok noktasında müşterilerimiz ile buluşuyoruz. SIAL gibi uluslararası bir fuarda yer almak bizim için çok önemli” dedi.



Celal Toprak yazıyor - Türkiye, dünyanın en büyük gıda fuarı SIAL Paris’te katılımcı firma sayısında 109 ülke içinde 4'üncü sırada yer aldı. Fuarda dikkat çeken ürünlerden biri de Ordu Pidesi oldu. Aktaşlar Lezzet Grubu Ordu Pidesi ile katıldığı Paris Gıda Fuarı’nda büyük övgü aldı. Fuarda Türkiye’nin ses getirmesini sağlayan İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Dursun Topçu Ordu Pidesi’ni Fuara getiren Aktaşlar Lezzet Grubu’nun çok dağrı bir iş yaptığını belirterek, “lezzet muhteşem” dedi.

Fuarda Aktaşlar Lezzet Grubu’nun standını ziyaret eden gazeteciler Feride Cem ile Yaşar Kızılbağ da pidenin böyle önemli fuarda temsil edilmesini önemli bulduklarını ifade ettiler.

Ordu’daki küçük bir restorandan dünyaya açılan Aktaşlar Lezzet Grubu dünya markası olmak için yola çıktığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş da fuarda çok önemli görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Pideyi neden dünyaya açmayalım. Bu konuda lezzetimiz her yerde ilgi görüyor. Fuarda da ilgi gördük. Pide de neden dünya markası olmayalım” diye konuştu.

Aktaşlar, Nelipide ve Pidemiss markalarıyla fuarda görücüye çıktığını belirten Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, “Ordu’dan yola çıkan bir marka olarak dünyanın ve Türkiye’nin birçok noktasında müşterilerimiz ile buluşuyoruz. muş ürünlerimizin SIAL Fuarı’nda tanınmasını ve deneyimlenmesini sağlayacağız. Böyle uluslararası bir fuarda yer almak bizim için çok önemli” dedi.

