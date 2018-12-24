Orge Elektrik 20'inci yaşını muhteşem bir gece ile kutladı

Türkiye’de elektrik taahhüt sektörünün önde gelen firmalarından birisi olan Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. 20'inci yaşını Büyük Kulüp'te ENBE Orkestrası eşliğinde Gala yemeği ile kutladı .



Çok sayıda seçkin konuğun katıldığı gecede Orge Elektrik Taahhüt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gündüz ve Orge Elektrik Ceo'su Nevhan Gundüz 20'inci yıl pastasını keserek anı ölümsüzleştirdiler.Gecede Orge Elektrik Taahhüt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gündüz ve Orge Elektrik Taahhüt Ceo'su Nevhan Gündüz katılan tüm konuklarına teşekkür ettiler.





