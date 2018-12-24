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Orge Elektrik Taahhüt 20.yaşını kutladı.

Türkiye’de elektrik taahhüt sektörünün önde gelen firmalarından birisi olan  Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. 20'inci yaşını Büyük Kulüp'te ENBE Orkestrası eşliğinde  Gala yemeği ile kutladı .

Orge Elektrik Taahhüt 20.yaşını kutladı.
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Türkiye’de elektrik taahhüt sektörünün önde gelen firmalarından birisi olan  Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. 20'inci yaşını Büyük Kulüp'te ENBE Orkestrası eşliğinde  Gala yemeği ile kutladı .

Çok sayıda seçkin konuğun katıldığı gecede  Orge Elektrik Taahhüt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gündüz ve Orge Elektrik Ceo'su Nevhan Gundüz  20'inci yıl pastasını keserek  anı ölümsüzleştirdiler.Gecede Orge Elektrik Taahhüt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gündüz ve Orge Elektrik Taahhüt Ceo'su Nevhan Gündüz  katılan tüm konuklarına teşekkür ettiler.
 
 
 

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