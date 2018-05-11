Orhan Turan TÜRKONFED'in yeni başkanı oluyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni Yönetim Kurulu Başkanını ve Yönetim Kurulu Üyelerini belirleyecek. Yönetimin yarısının değişmesinin beklendiği genel kurul TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Ünlütürk’ün ev sahipliğinde yapılacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in de katılımıyla, 12 Mayıs Cumartesi günü Swissotel’de gerçekleştirilecek olan 13. Olağan Genel Kurulumuzda yönetime çok sayıda kadının girmesi bekleniyor.

Bu arada yeni kulislerde sızan bilgilere göre yeni başkan da belirlendi. Halen yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Orhan Turan’ın başkanlığa getirileceği, Ali Avcı’nın da başkanvekili olacağı belirtiliyor.

ODE Yalıtım’ın patronu. Orhan Turan, 2007-2011 arasında İMSAD, 1997-1999 arasında ise İZODER Başkanlığı yaptı. İnşaat sektörüyle ilgili hemen her dernekte üyeliği olan bir isim olarak biliniyor.

Orhan Turan Elazığ’da doğdu, evli ve 1 çocuk babasıdır. 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1982 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı.

Mezun olduktan sonra ENKA’da profesyonel iş hayatına başlayan Turan 1,5 yıl çalıştıktan sonra askerlik hizmetini yerine getirdi.

1984 yılında iki arkadaşıyla birlikte sektöre girişimci olarak giren Turan, 1986 yılında taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere ODE Yalıtım A.Ş.’yi kurdu ve 1990 yılında ithalatçı, 1996’da ise üretici kimliğine kavuşturdu.

İZODER’in kurulmasında aktif rol alan Turan 1997-1999 yılları arası İZODER’in başkanlığını yürüttü. MMO, TTMD, TÜGİAD, TÜSİAD derneklerinde aktif rol alan Turan aynı zamanda İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı, İMMİB yönetim kurulu üyesi. Ayrıca Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesine dersler verdi.

TÜGİAD’ın yayınladığı “Genç Girişimcilerin Başarı Sırları” adlı kitapta yer alan Turan, 2007 yılında Ernst & Young, Fortis, CNN Türk, Milliyetin düzenlediği yarışmada “Yılın Girişimcisi” ödülünü aldı, Monte Carlo’da düzenlenen “Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

