Orta Asya'da dijital dönüşüme ağırlığı koyacak

Honeywell (NYSE: HON) Uygar Doyuran'ı Türkiye ve Orta Asya, Hızlı Büyüyen Bölgeler Başkanı olarak atadığını duyurdu. Uygar Doyuran, Honeywell’in bölgedeki iş hacmini ve varlığını genişletirken, aynı zamanda şirketin yazılım ağırlıklı teknoloji portföyü sayesinde, dijital dönüşümü desteklemek ve daha akıllı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir endüstri için Honeywell çözümlerinin daha fazla müşteriye ulaşmasından sorumlu olacak.

Uygar Doyuran, Honeywell’in bölgedeki operasyonlarına endüstriyel nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut teknolojileri, siber güvenlik, data analizi ve veri bilimi gibi konularda güçlü bir sektörel bilgi ve deneyim getiriyor. Honeywell'e katılmadan önce GE Digital Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Doyuran, farklı sektörlerden çok sayıda büyük işletme ve endüstriyel şirketin dijital teknolojiler ve yeni iş modelleri aracılığıyla dönüşümüne liderlik etti.

Ayrıca Intel Corporation, Meteksan ve Aselsan'da çeşitli liderlik rollerinde yirmi yılı aşkın tecrübeye sahip olan Uygar Doyuran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip.

“İş dünyasında asla değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Ancak şu anda işletmeler, COVID-19'un etkisiyle her zamankinden daha hızlı hareket eden, evrimsel bir süreç içerisindeler. Salgın, şirketlerin rekabette kalabilmek için inovasyon yapmak zorunda oldukları ve yeni büyüme fırsatları yaratabilmek için dijital dönüşüm stratejilerini etkin bir şekilde hızlandırmaları gerektiği anlamına geliyor,” diyen Uygar Doyuran sözlerini şöyle tamamlıyor: “İçinde bulunduğumuz bu dönem, şirketlerin operasyonel verilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmesini sağlayan ileri teknolojiler konusunda bir dünya lideri olan Honeywell'e katılmak için inanılmaz derecede heyecan verici bir zamandır. Türkiye ve Orta Asya bölgesindeki endüstrilere bu tür teknolojileri sunmak için ekiplerimizle birlikte çalışacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum.”

Honeywell uzay-havacılık ürün ve hizmetleri, binalar ve sanayi için kontrol teknolojileri ve performans materyallerini de içeren endüstri bazlı çözümler sunan ve Fortune 100 listesinde yer alan dünya çapında bir teknoloji şirketidir. Teknolojilerimiz daha akıllı, güvenli ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için uçaklardan binalara, fabrikalardan tedarik zincirlerine ve çalışanlara kadar her şeyin daha bağlantılı olmasına yardım etmektedir.