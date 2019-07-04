OSBÜK birlikten güç oluşturmak için başkanını seçiyor

Türkiye’nin lokomotif gücü olan Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) üst kuruluşu OSBÜK, sanayiciler için bir rehber olmak, OSB’ler için bir çözüm merkezi yaratmak ve Bakanlığın Strateji Belgelerini hayata geçirmek için çıktıkları yolda gerçekleştirecekleri seçimde, delegeler 4 yıllığına OSBÜK’ü yönetecek isimleri belirleyecek.



Türkiye’nin sanayi üssü OSBÜK, 5 Temmuz’da iki güçlü aday arasından yeni başkanını seçecek. Delegeler, üç yıldır OSBÜK Başkanlığı görevini yürüten, aynı zamanda hem Konya Sanayi Odası hem Konya OSB Başkanlığı görevlerini yürüten Memiş Kütükcü ile uzun yıllar Gebze OSB Başkanı olarak görev yapan Vahit Yıldırım’ın listelerine oy verecek.



OSBÜK adayları Vahit Yıldırım ve Memiş Kütükcü’nün listeleri arasında kıyasıya bir yarış gerçekleşmesi bekleniyor.



OSBÜK Başkanlığı için yarışacak isimlerden olan Vahit Yıldırım Gebze OSB (GOSB) Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Kurucu Kuruluş Başkanlığı ve Enka Civata İmalat ve Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.



OSBÜK başkanlığı için adaylığını açıklayan ve hazırlıklarını tamamlayan Gebze OSB Başkanı Vahit Yıldırım’ın güçlü bir listeyle rakibinin karşısına çıkmaya hazırlandığı biliniyor. Bölgesel temsil odaklı çalıştığı belirtilen Yıldırım’ın listesinde Türk sanayisinin güçlü isimlerinin yer aldığı ifade ediliyor.







Vahit Yıldırım kimdir?



Vahit Yıldırım, 1964 yılında Sivas’da çiftçi bir ailenin 6 çocuğunun ilki olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul da tamamlayan Vahit Yıldırım, hayallerine giden yoldaki en önemli adımlarından birini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirerek gerçekleşmiştir. Mezuniyetinin ardından 1987 yılında kurup, geliştirdiği ve alanında ülkemizin önemli üretim ve ihracat firmalarından biri olan Enka Cıvata İmalat ve Sanayi Mamulleri A.Ş. ile pek çok önemli projeye imza atmıştır. Halen yüzlerce kişinin çalıştığı Enka Cıvata yeni teknolojiler geliştiren bir ArGe Merkezini de bünyesinde barındırmaktadır. Hep hayallerinin ardından giden Vahit Yıldırım halen, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Kurucu Kuruluş Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. “Doğduğum günden beri üretiyorum ve üretmeye de devam edeceğim, her şeyin sonu olduğu gibi, son geldiğinde tüm hayalim, hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğu olacaktır” diyen, Vahit Yıldırım’ın hayatta gerçekleştirdiği en güzel hayali hiç şüphesiz ki 3 kızıdır.