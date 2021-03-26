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Osmanbey’de ilk kadın başkan

Eda Arpacı, Osmanbey’in hazır giyim ve tekstil markalarını tek çatı altında toplayan Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) Başkanlığı görevine getirildi. Eda Arpacı son olarak da Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi'nde Modada Girişimcilik Ödülü' ne layık görülmüştü.

Osmanbey’de ilk kadın başkan
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Genel Kurulu yeterli çoğunlukla gerçekleştirildi. 1999 yılından beri faaliyet gösteren OTİAD, Türk hazır giyim ve tekstil pazarının üreticilerini bir araya getirerek iplikten atölyeye, fuardan podyuma ve mağazadan tüm dünyaya açılan moda serüvenine eşlik ediyor. 

800’e yakın üyesi olan Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği’nin bölgesinde 2450’ye yakın sektörel firma bulunuyor. Dernek, 2018- 2020 Yönetim döneminde Rıdvan Kandağ’ın başkanlığında; yazdığını yapan, yaptığını yazma ilkesi ve vizyonu ile bir yönetim dönemini bitirmiş oldu.

Rıdvan Kandağ döneminde birçok ilke imza atan yönetim kurulu, görevini devrederken de aynı vizyonu sergiledi. Eda Arpacı oy çokluğu ile başkan seçildi. Genel kurulda planlarını açıklayan Arpacı, ‘’Dijitalleşerek güçleneceğiz” mesajını verdi ve Kandağ’dan devraldığı başkanlık bayrağını yeni projelerle devam edeceğini açıkladı. OTİAD yeni dönem yönetim kurulu 2. ve 3. kuşaktan oluşmaktadır.

İŞTE EDA ARPACININ KADIN ZİRVESİNDE ÖDÜL ALDIĞI AN

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Anahtar Kelimeler:
OsmanbeyEda ArpacıOTİADRıdvan Kandağ
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