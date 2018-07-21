Otomotivin Geleceği  Türkiye’de Değerlendirilecek

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) organizasyonu ve American Society of Automotive Engineers (SAE) işbirliği ile gerçekleştirilen ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı – IAEC‘18” için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde Swissôtel The Bosphorus’da gerçekleşecek.

Otomotiv dünyasındaki trendlerin konuşulacağı etkinlikte, otomotiv sanayinin mühendislik konularında atması gereken adımları, mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamiklerini ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerini teknik bir bakış açısıyla aktarılması hedefleniyor.

Yazılım mercek altına alınıyor

Etkinliğin üçüncü yılında ‘Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını’ teması çerçevesinde, “Yeni Gelişmeler”, “Yazılım Güvenliği ve Blok Zinciri”, “Akıllı Araçlar için Düzenlemeler ve Testler”, “Akıllı Araçlar için Adaptif Platform”, “Gelişen Yeni Teknolojilerin Otomotiv Ekosistemine Etkisi”, “5G ve Araçlar Arası Haberleşmenin Geleceği”, “Araçlarda Elektroniğin Geleceği”, “Araçlarda Yapay Zekâ”, “Teknoloji ve Etik”, “Otomotivde İç Girişimcilik Stratejileri”, “Gelişen Teknolojiler ve Yenilikçi Girişimlerin Otomotiv Sektörüne Etkileri” konuları değerlendirilecek.

Yüksek lisans ve doktora tezleri de ödüllendirilecek

Konferansta ayrıca, otomotiv alanında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları da bu yıl ilk kez ödüllendirilecek. Yarışmada dereceye giren ilk 3 tez, SAE'nin düzenlediği yurt dışı konferanslarından birine katılım hakkına sahip olacak.