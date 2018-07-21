Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi çalışma Trabzon selahattin Bursa
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı

Otomotivin Geleceği  Türkiye’de Değerlendirilecek

Dünyada otomotiv sektörüne yön veren mühendisler, İstanbul’da bu yıl üçüncü kez düzenlenecek International Automotive Engineering Conference’de (IAEC) buluşacak. Geleceğin otomotiv trendlerinin mercek altına alınacağı konferansta, otomotiv elektroniği ve yazılımlarındaki son trendler tartışılacak.

Otomotivin Geleceği  Türkiye’de Değerlendirilecek

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği  (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği  (TAYSAD) organizasyonu ve American Society of Automotive Engineers  (SAE) işbirliği ile gerçekleştirilen ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı – IAEC‘18” için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde Swissôtel The Bosphorus’da gerçekleşecek. 
Otomotiv dünyasındaki trendlerin konuşulacağı etkinlikte, otomotiv sanayinin mühendislik konularında atması gereken adımları, mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamiklerini ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerini teknik bir bakış açısıyla aktarılması hedefleniyor. 
Yazılım mercek altına alınıyor
Etkinliğin üçüncü yılında ‘Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını’ teması çerçevesinde, “Yeni Gelişmeler”, “Yazılım Güvenliği ve Blok Zinciri”, “Akıllı Araçlar için Düzenlemeler ve Testler”, “Akıllı Araçlar için Adaptif Platform”, “Gelişen Yeni Teknolojilerin Otomotiv Ekosistemine Etkisi”, “5G ve Araçlar Arası Haberleşmenin Geleceği”, “Araçlarda Elektroniğin Geleceği”, “Araçlarda Yapay Zekâ”, “Teknoloji ve Etik”, “Otomotivde İç Girişimcilik Stratejileri”, “Gelişen Teknolojiler ve Yenilikçi Girişimlerin Otomotiv Sektörüne Etkileri” konuları değerlendirilecek.
Yüksek lisans ve doktora tezleri de ödüllendirilecek
Konferansta ayrıca, otomotiv alanında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları da bu yıl ilk kez ödüllendirilecek. Yarışmada dereceye giren ilk 3 tez, SAE'nin düzenlediği yurt dışı konferanslarından birine katılım hakkına sahip olacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Otomotiv
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5