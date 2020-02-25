OYAK’tan dev satın alma

OYAK konu hakkında yaptığı açıklamada faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil'in ticari karlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri daha da artıracak olup; sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam edileceği bildirildi.

MİLANGAZ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

OYAK’tan yapılan açıklamada OYAK’ın Milangaz'ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam ettiği belirtildi. Şirketin 30'un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: Sözcü