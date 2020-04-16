“Özel bankalar taşın altına elini koymuyor”

ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Antalya Şube Başkanı Cahit URFAN korona virüsün Dünya ekonomilerinde olduğu gibi, Türk ekonomisi üzerinde de birçok sektörde olumsuz yansımaları olduğunu dile getirdi.

“GÜZEL GÜNLERE ÇIKABİLİRİZ.”

Hükümetin ekonomik mücadele kapsamında birçok paketi açıklarken, Türkiye’nin finans kurumlarına da bazı sorumluluklar yüklediğini dile getiren URFAN, “Ne var ki, bugün geldiğimiz bu süreçte 250 milyar liralık kapasiteli Kredi Garanti Fonu (KGF) ile devletimiz kredilerde garantör olduğunu belirtmesine rağmen, özel bankların taşın altına elini koymadıklarını gözlemlemekteyiz. Kredi çekme, kredi öteleme, yeniden yapılandırma gibi taleplere karşılık ciddi faiz oranları, limit yok gerekçesi ve talep edilen evrak yükü ile işçisine sahip çıkmaya çalışan işverenlere olumsuz dönüşler yapılmaktadır. Şu an Dünya genelinde bir mücadele içerisinde yer almaktayız. Türkiye de sürecin başından bu yana, doğru adımlarla bu mücadeleden en az zararla çıkmaya çalışmaktadır. Tüm Dünya’yı etkileyen bu kriz, elbette ülkemizi de kaçınılmak olarak etkileyecektir.” Diye konuştu.

Özel bankalara seslenen URFAN; “Eğer bizler el ele verir, milli dayanışmayı sergileyebilirsek, bu süreçten az bir hasarla güzel günlere çıkabiliriz. Özel bankaların konunun hassasiyetini çok iyi anlamaları ve mümkün olduğunca iş dünyasının yanında yer almaları gerekmektedir. Virüs krizinden önceki uygulamalarını, bu kriz safhasında da dayatmaları; konunun hassasiyetini anlamadıklarını açıkça ortaya koymakta ve bu tutumları ekonomik anlamda başlatılan milli dayanışmanın ruhuna asla ve asla uymamaktadır. Buradan özel bankacılık sektörüne seslenerek; kendilerini milli dayanışma ruhuna uymaya ve ülke olarak topyekün başlatılan bu mücadelenin bir miğferi olmaya davet ediyorum.

“Bir an önce tüm bankaları işin içine sokmak elzemdir!”

KGF desteği konusunda, sadece 3 Devlet bankasının olması, özel bankaların olmaması on binlerce devlet bankası ile çalışmayan firma için çaresizlik ve adaletsizlik doğuruyor. Bu doğrultuda inanılmaz bir şikayet var. Bunun yanında çek karşılığı da, KGF de özel bankalarda büyük bir sorunla ilerliyor. Bütün bankalar sadece kendi çeklerine yapıyor. Firma 3 ayrı bankadan çek kesmiş ise; 3 üyle ayrı ayrı anlaşmak zorunda biri yapıyor diğeri yapmıyor orada da büyük sorun oluşuyor. Aslında 2017’deki KGF metodunun tam zamanı. Tabi kötüye kullandırmadan, bilanço üzerinden. Oradaki hız, özel bankaların olması hem ihtiyacı tam karşılamış hem de bütün firmalara hitap etmişti. Eğer Devletimizin belirlediği oran düşük kalıyor ise; oranın büyümesi hususunda ortak bir uzlaşı yapılabilir. Ancak zaman önemli, işten çıkarmalar hızla başladı. Üretimini durduran, durduracağını söyleyen çok firma var. Bir an önce tüm bankaları işin içine sokmak elzemdir.” Şeklinde konuştu.

Stok Finansmanı konusunda da açıklamalarda bulunan URFAN; “ Şu an bir çok firma üretimini devam ettirmek için Stok Finansmanına ihtiyaç duyuyor. Stok, bir teminat kabul edilebilir ve krediye ulaşabilir. Devlet bankalarına verilecek bir talimat, sağlıklı birçok firmayı kurtaracaktır. Aksi durumda stoktan dolayı iflas eden sağlıklı firmaları üzülerek göreceğiz. KGF limit yetersizliği yavaş olması, özel bankaların olmaması nedeniyle çaresizlik içinde ilerliyor. Oysa Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması büyük umut olmuş, piyasaları çözüm beklentisine sokmuştu. Fakat şu anda durum; maalesef büyük bir moralsizlik içinde.” Dedi ve ekledi “Ayrıca BDDK Başkanımız Sayın Mehmet Ali AKBEN’in açıklamış olduğu finansal istikrara destek çağrısına da özel bankaların uymasını bekliyoruz. Unutmayalım ki; gün dayanışma günü, güm birlik günüdür.” dedi.