 Özel Sektör İstihdamı 455K Arttı

ADP Ulusal İstihdam Raporu, özel maaş bordrolarının geçen ay 455.000 kişi arttığını gösterdi. Şubat ayı verileri, geçtiğimiz ay açıklanan 475 bin kişiden 486 bin kişiye revize edildi. Genel eğilime bakıldığında, ABD’de özel sektör istihdam artış hızının geçtiğimiz yılsonundan bu yana yavaşladığı görülmekte.



ADP özel sektör istihdam raporu, ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıklayacağı ve 490.000′lik artış göstermesi beklenen tarım dışı istihdam raporundan iki gün önce açıklandı. İş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.

ADP Özel Sektör İstihdam Raporu Nedir?

ADP'nin şirketlerin maaş bordrosunda bulunanlara ilişkin gerçek verilerden ürettiği rapor, mevsimsellikten arındırılmış olarak her ay toplam tarım dışı özel istihdamındaki değişimi ölçmektedir.

ABD İstihdam Piyasası Güçleniyor

Pandemi sonrasında vakalardaki büyük düşüş ardından ABD genelinde COVID-19 kısıtlamalarının geri alınmasıyla işçilere olan talep de artıyor. Bir aydan uzun süren Rusya Ukrayna geriliminin ise ABD işgücü piyasası üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığı görülüyor.

ADP özel sektör istihdam raporunda, büyük işletmelerin mart ayında bünyelerinde 177.000 istihdam yarattığı, küçük işletmelerin ise 90.000 kişi eklediği görülmekte. 50 ila 499 çalışanı olan firmalar olarak tanımlanan orta ölçekli işletmeler ise mart ayında 188.000 kişilik yeni iş gücü yaratmış durumda. Hizmet sağlayan sektörlerde geçen ay 377.000 yeni çalışan istihdam edilirken, en büyük artış 161 bin kişiyle eğlence ve konaklama sektöründe yaşandı. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde 72 bin, profesyonel ve ticari hizmetlerde 61 bin ve ticaret, ulaşım ve kamu hizmetlerinde 49 bin kişilik istihdam artışı yaşandı.

Ekonomistler, ABD Çalışma Bakanlığı'nın iş gücü raporuna yönelik erken bir bilgi olması için ADP raporunu kullanıyor. Çalışma İstatistikleri Bürosu, resmi tarım dışı istihdam raporun ise cuma günü yayınlayacak ve ekonomistler, yaklaşık 490.000 kişilik artış beklentisi içinde. Cuma günü açıklanacak raporda işsizlik oranının daha da daralarak %3.7′ye gerilmesi bekleniyor.”



