Paket servis o sektörlere yaradı

Pandemiden olumsuz etkilenen Türkiye plastik işleme makineleri sektörünün üretimi yılın 9 aylık döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 5 azaldı ve 358 milyon dolarda kaldı. Diğer yandan rakamlar tüm olumsuzluklara rağmen plastik sektörü genelinde makine yatırımlarının devam ettiğini gösterdi. PAGEV’in yayınladığı Plastik İşleme Makineleri Sektörü Ocak-Eylül 2020 İzleme Raporu’nda yer alan verilere göre; 2020 yılının dokuz aylık döneminde plastik işleme makineleri sektöründe bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretim yüzde 5, ihracat yüzde 7 azalırken sektördeki yatırımlar yüzde 19, ithalat ise yüzde 38 arttı. Ocak-Eylül döneminde 622 milyon dolara yükselen makine yatırımlarında hijyen ve medikal ürünlerdeki talebe bağlı olarak ambalaj sektörünün büyümeye devam etmesi ve paket servisler nedeniyle plastik ambalaja talebin artması etkili oldu.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV), plastik sanayindeki son gelişmeleri alt sektörlere yönelik izleme raporları ile aktarmaya devam ediyor. Son olarak Plastik İşleme Makineleri Sektörü Ocak-Eylül 2020 raporunu yayınlayan PAGEV’in verilerine göre; plastik işleme makinelerinin de içinde yer aldığı genel makine sektöründe kapasite kullanımı, 2020 yılının 9 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla 4,6 puan gerileyerek ortalama yüzde 64 olarak gerçekleşti.

Pandeminin gölgesinde geçen 9 aylık süreçte plastik işleme makineleri üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 gerileyerek 358 milyon dolar oldu. Bu dönemde plastik işleme makineleri üretiminden; presler ve diğer makineler yüzde 43, aksam ve parçalar yüzde 28, ekstrüzyon makineleri yüzde 14, termoform makineleri yüzde 7, enjeksiyon makineleri yüzde 6 ve şişirme makineleri yüzde 2 pay aldı. Sektörün üretiminin yılsonunda 2019 yılına kıyasla yüzde 10 azalışla 454 milyon dolara düşeceği tahmin ediliyor.

İhracat düşmeye, ithalat yükselmeye devam etti

Dünya genelinde dış ticareti etkisi altına alan koronavirüs salgınının 2020 yılının 9 aylık döneminde plastik işleme makineleri ihracatına yansıması 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 7 gerileme ile 135 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatta öne çıkan ilk beş ülke; Rusya Federasyonu, Almanya, Cezayir, Hindistan, Romanya olarak sıralandı. Sektörün ihracatının 2020 yılının sonunda 2019 yılına kıyasla yüzde 13 gerileyerek 172 milyon dolara ineceği düşünülüyor.

Ocak-Eylül 2020 döneminde sektörün ithalatı artış trendini sürdürdü ve 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 399 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde en çok ithalat yapılan ülkeler; Çin,Almanya,İtalya,Avusturya ve Tayvan oldu. Yılsonunda sektörün ithalatının 2019’a kıyasla yüzde 14 artarak 479 milyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Plastik makine ihracatında katma değer artıyor

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde 2019 yılına kıyasla yüzde 23 düşüş ile 9,5 $/Kg olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fiyatı ise 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 10,4 $/Kg olarak gerçekleşti. Böylece ilk kez ortalama ihracat birim fiyatları ortalama ithal fiyatlarının üzerine çıkmış oldu.

Dış ticarette makas açıldı

Plastik işleme makineleri sektörünün dış ticaret açığı 2020 yılının 9 ayında 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 83 artarak 264 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığının 2020 yılı sonunda 2019 yılına kıyasla yüzde 38 artışla 308 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor.

Makine ve teçhizat yatırımları yüzde 27 artarken ithal makinelerin tercih edildiği dikkat çekti

Plastik sektöründe makine ve teçhizat yatırımları 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde, 2019’un ilk yarısına kıyasla yüzde 19 artarak 622 milyon dolara ulaştı. Sektördeki makine ve teçhizat yatırımlarındaki bu artışta özellikle ambalaja olan talepteki yükseliş etkili oldu.

Türkiye plastik sektörünün makina parkı, 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde 442 bin adeti geçti. 2020 yılının Eylül ayı itibariyle Türkiye plastik sektörü toplam makina parkının adet bazında yüzde 43’ünü yerli üretim, yüzde 57’sini ithal makinalar oluşturuyor.

Plastik işleme makineleri yatırımlarının 2020 yılı sonunda 2019 yılına kıyasla yüzde 4 artarak 762 milyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Plastik işleme makineleri sektörü Ocak-Eylül 2020 dönemi verilerini değerlendiren PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, şunları söyledi: “Koronavirüs salgınının etkilerini tüm sektörlerde hissetmeye devam ediyoruz. Sanayicilerimiz temkinli de olsa üretime ve yatırıma devam ediyor. Plastik işleme makineleri sektörümüzde hijyen ve medikal ürünlere yönelik üretim yapan firmalarımızın yatırımlarının arttığını görüyoruz. Ambalaj sektöründeki ivme sektördeki yatırımları da olumlu etkiliyor. Özellikle paket servislerin artması ve getirilen yasal zorunluluklar, ambalaj sektörünü yeni makine yatırımlarına yönlendiriyor. Sektörümüzün hedeflerimiz doğrultusunda büyümesi için istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme büyük önem taşıyor. Ayrıca salgından etkilenen sektörleri cesaretlendirmek ve ölçekleri büyütmek üzere yatırım ve faaliyet ortamının mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”