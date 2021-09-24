Paket servisin geleceği parlak

KPMG’nin Birleşik Krallık’ta yaptığı araştırmaya göre, pandemide büyük bir büyüme yakalayan paket servis sektörünün geleceği parlak… Evde yemek konusunda yeni deneyimler yaşayan tüketici, kişiselleştirilmiş hizmetler sunulursa paket servisi tercih etmeye devam edecek. İşletmeler için önemli olan eski stratejilerden uzaklaşıp yeni iş planları hazırlamak

KPMG, Birleşik Krallık’ta paket servis sektörünü inceledi. 2021’in bahar aylarında 2 binin üzerinde katılımcıyla yapılan araştırmaya göre; pandemi nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve restoranların kapanması İngiltere’de paket servis harcamalarını neredeyse yarı yarıya artırdı. 2019 yılında paket servise kişi başı yapılan yıllık harcama yüzde 42’lik artışla 452 sterlinden 641 sterline çıktı.

Araştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Gıda ve İçecek Sektör Lideri Banu Kürk, “Paket servis sektörü, 2019 yılında dijital uygulamaların agresif büyüme stratejileriyle hareketlendi, bu uygulamalardaki ikram ve sipariş kolaylığı seçenekleri nedeniyle büyüme gösterdi. Pandemi etkisi altında geçen 2020 yılında sektördeki büyüme hızlandı ve bu büyümenin kalıcı olacağını söyleyebiliriz. Paket servis artık herkesin vazgeçilmezi ve muazzam bir potansiyel taşıyor. Ancak işletmeler çoklu kanallardan hizmet verebilecek şekilde bir dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Eski lokasyon stratejilerinden uzaklaşmak, yeni iş planları hazırlamak gerekiyor. Diğer taraftan tüketici; indirim, fırsat gibi tekliflerin gelecekte daha sık sipariş vermelerini sağlayacağını söylüyor. Bu noktada müşteriyi daha iyi tanımak, kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak önem taşıyor” dedi.

Araştırmada öne çıkanlar şöyle:

İlk sırada Çin mutfağı var

Katılımcıların yüzde 76’sı geçen yıl paket sipariş verdiğini belirtti. 2019’da bu oran yüzde 66’ydı.

Yüzde 55 ile en çok tercih edilen mutfak Çin mutfağı oldu. Yüzde 52 ile pizza, yüzde 45 ile Hint mutfağı izledi.

Katılımcıların yüzde 60’ı gelecek 12 ayda aynı miktarda paket sipariş vermeye devam edeceklerini söyledi. Yüzde 12’si ise daha fazla sipariş vereceklerini belirtti.

Telefonla siparişte düşüş

Katılımcıların yüzde 19’u daha önce yalnızca restoranda fiziksel hizmet veren işletmelerden paket servis hizmeti alıyor. Yüzde 17’si pandeminin başından beri paket servis sektöründe çalışan satıcılardan sipariş veriyor. Katılımcıların yüzde 61’i ise paket sipariş hizmetinden memnun kaldıkları işletmeleri gelecekte restoranda ziyaret edeceğini belirtiyor.

Araştırmaya göre pandemi ile birlikte üçüncü parti platformlar üzerinden verilen siparişler arttı. Üçüncü parti platformlar üzerinden sipariş verenlerin oranı 2019’da yüzde 34 iken 2021’de yüzde 37.

Telefonla siparişte düşüş görüldü. 2019’da sipariş yöntemi olarak telefonu tercih edenlerin oranı yüzde 43 iken 2021’de bu oran yüzde 39’a geriledi.

Tüketici önce ‘Kalite’ diyor

Siparişlerin yüzde 61’i ise telefonla veya platformlar üzerinden fark etmeksizin doğrudan restoranla iletişime geçilerek verildi.

Katılımcıların yüzde 23’ü ise kullanıcı dostu teslimat uygulamalarının onları gelecekte teslimat sistemlerini daha çok kullanmak için cesaretlendirdiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 65’ine göre, satın alma kararlarında en önemli etken ürün kalitesi. Özellikle 55 yaş üzeri katılımcılarda bu oran yüzde 81’e çıkıyor. Yüzde 55’inin tercihinde fiyat etkili olurken, yüzde 42’si ise teslimat ücretine göre tercih yapıyor. Yüzde 37’lik bir kesim ise yaşadıkları yere yakın restoranları tercih ettiğini belirtiyor.