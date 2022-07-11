RCEP, Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki ticari ilişkilere daha büyük kolaylık getiriyor. Öte yandan, yeni uluslararası kara-deniz ticaret koridoru RCEP’nin işlevini görmesi için önemli bir platform konumunda.



Beibu Körfezi Liman Grubu Başkanı Li Yanqiang, RCEP’nin işlemesi ve yeni uluslararası kara-deniz ticaret koridorunun gelişmesi ile Beibu Körfezi’nin yeni bir hızlı kalkınma sürecine girmesinin beklendiğini belirtti. Beibu Körfezi Limanı şu ana değin kendisini 100 kadar ülke ve bölgede bulunan 200’den fazla limana bağlayan 71 konteyner yolu işletiyor.



Hem çevrimiçi hem canlı gerçekleşen forum esnasında katılımcılar, endüstriyel zincirlerin desteklenmesi, Kuşak ve Yol ile ilgili inşaat faaliyetiyle bütünleşme, Beibu Körfezi’nin uluslararası bir geçit ve uğrak limanına dönüştürülmesi gibi farklı konularda da görüş alışverişinde bulundu.



2006 yılında ilk kez düzenlenen Pan-Beibu Körfezi Ekonomik İşbirliği Forumu, Çin ile Güneydoğu Asya ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki iş birliği konusundaki en kapsayıcı etkinlik olarak biliniyor.