Pandemide dijitale yatırım hızlandırdı

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre, 2020 yılında toplam medya yatırımları 13 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşti. Dijital reklam yatırımları, 2020’nin ilk 6 ayda 3 milyar 479 milyon TL’ydi. 2020 yılında dijital mecralarda 2019’a kıyasla yüzde 39 büyüme gerçekleşti. 2020’de dijitale 7 milyar 528 milyon TL’lik yatırım yapıldı. 2020 yılında reklam yatırımlarını en çok artıran sektörler perakende, sağlık ve ev temizlik ürünleri oldu.

Dijitalin pazar payı yüzde 54

Medya yatırımları içinde dijitalin önemini değerlendiren dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Tüketici tutum ve davranışlarında yaşanan değişimler dijitalde büyük sıçramaların yaşanmasına zemin hazırladı. Markalar, tüketiciye ulaşmak için yoğun olarak dijital mecraları tercih etti. Toplam medya yatırımları içinde dijitalin yüzde 54 oranında pazar payının bulunması, dijitalin gücünü daha net görmemizi sağlıyor. Medya yatırımlarında ölçümlenebilir ve karlı çözümler dijitalde.” açıklamasında bulundu.

Arama bazlı reklam yatırımlarında yüzde 37 arttı

Rapora göre, 2020 yılında dijital medya yatırımları içerisinde arama bazlı mecraların pazar payı yüzde 38, gösterim bazlı mecraların payı yüzde 35 ve videoların payı ise yüzde 20. Arama bazlı reklam yatırımları, 2019’a göre yüzde 37 oranında artarak, 2 milyar 849 milyon TL oldu. 2020’de gösterim bazlı reklam yatırımları bir önceki yıla oranla yüzde 32 artarak 2 milyar 649 milyon TL’ye ulaştı. Video bazlı yatırımlar ise bir yıl önceye göre yüzde 61’lik artışla 1 milyon 541 milyon TL olarak gerçekleşti.

EG Bilişim Teknolojileri hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veren bir dijital performans ajansı. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.