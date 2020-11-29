Pandemiye inat üretime devam ettiler 90 yeni personel aldılar

Pandemi döneminde bazı firmalar işlerini asla terk etmedi. Bu firmaların başında Arnica markası yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer’in önderliğinde üretime devam eden firma sektörün ve Türkiye’nin moral kaynağı oldu.

Bu dönemde Ar-Ge çalışmalarını da aralıksız sürdüren Senur Biçer ve ekibi küçük ev aletleri alanında son üç ayda bir çok yeniliğe imza attılar. Bazı ürünlerde sektör liderliğe yükselen firma son olarak aynı anda 90 kişiyi işe alarak bu dönemde büyük bir fark ortaya koydular. Böyle bir dönemde işe eleman almanın önemini bildiklerini söyleyen Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, “90 yine katılımla birlikte çalışan sayımız 600’e yaklaştı. Yeni arkadaşlarımız arasında tekniker ve mühendisler ağırlıkta. Personel stratejimizi yıllık, üç yıllık ve beş yıllık planlamalarınıza göre şekillendiriyoruz. Covid-19 döneminde müşteri alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler de bizim planlarımızı güncellememize, üretimimizi de buna göre düzenlememize neden oldu. Burada özellikle karantina sürecinde hiçbir çalışanımızı mağdur etmediğimizi, ücretlerini tam olarak ödediğimizi ayrıca sağlıkla ilgili birtakım ihtiyaçlarını da karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Çünkü sağlık bizim için her zaman en ön planda” diye konuştu.

Tüketici alışkanlıkları değişti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinin bir yıl gibi kısa bir sürede tüketici alışkanlıklarında etkin ve kalıcı değişimlere neden olduğuna dikkat çeken Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, sözlerine şöyle devam etti:

“Evde geçirilen süre uzayınca özellikle küçük elektrikli ev aletlerine yönelik kullanım ve ilgi de arttı. Daha fazla kişi bu aletleri hayatına dahil etmek istiyor. Türk kahve makinesi geliyor. Bu konuda çok iddilıyızı. Diva Trend El Blender Seti gibi ürünlerle müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.”

Biz de bu değişimleri yakından takip ediyoruz. Yeni ürünler çıkarıyoruz. Ayrıca katma değeri düşük olan, karlılık düzeyi gerileyen ürünlerimizi de yenileyerek ayakta kalmanın stratejimizi ortaya koyuyoruz.”

Tarsus ve İstanbul’da yatırım

Devletin üretim yapana kaynak sağlamasına yönelik teşvikiyle yatırım süreçlerinin de olumlu etkilendiğini belirten Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, “Yeni üretim alanları için yatırım yaptık. Tarsus ve İstanbul Avcılar’daki fabrikalarımızda yeni inşaat süreci başladı. Ancak elbette koronavirüs öncesinde olduğu gibi hızla ilerleyemiyor bu süreçler. Her şey biraz daha yavaş ilerliyor” diye konuştu.

Hıza dayanıklılık şart

Arnica’nın farkını Ar-Ge’ye verdiği önem ve yatırımla ortaya koyduğunu ve bu stratejinin devam edeceğini belirten Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, yetiştirilmek üzere yeni ve genç mühendisleri işe aldıklarını belirtti. Ar-Ge Merkezi’nde görevli personelin Türkiye’de üretilebilecek yeni ürünler üzerine çalıştığını kaydeden Senur Akın Biçer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Arnica, stratejisini belli periyodlara göre yapan, yenileyen bir yapıya sahip. En güçlü noktamız Ar-Ge ve gelişen yeni ihtiyaçlara göre yeni ürünleri hızla tasarlayıp üretime sokmak için ekibimiz üzerine düşeni yapıyor. Bundan sonraki süreçte de planlama, üretim ve personel politikamız günün değişen ihtiyaçlarına göre güncellenerek devam edecek. Çünkü teknoloji gelişiyor ve hız da artıyor. Planlarımızı hıza karşı dayanıklı olabilmek adına yapıyoruz. Bu salgın ile birlikte aslında her ülke kendini yeniden keşfediyor. Türkiye keşfetti ki üretim çok önemli. Bu keşifle birlikte değişim hızı da yüksek oldu. Bu hıza dayanıklılığın karşısında durabilmeye çalışıyoruz.”