Papara'dan yeni kurumsal kart

Elektronik para kuruluşu Papara,sunduğu avantajlar bakımından dünyada örneği olmayan bir kart ürününe imza atıp Papara Business Card’ı kurumların hizmetine sundu.

Yönetimi ve kontrolü oldukça zor olan yöntemler Papara Business Card sayesinde tarihe karışıyor. Tek bir ürünle kurumlar çalışanlarının tüm masraflarını, giderlerini tek bir panelden yönetirken yemek kartlarına da elveda diyecek.

Kurumların kolay ödeme yapabilme ihtiyacından doğdu

“Papara Business Card projesi, 20 aylık süreçte kurumların ihtiyaçlarını dinleyerek ortaya çıktı” diyen Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı, şu bilgileri veriyor:

“Bildiğiniz üzere biz ağırlıklı olarak bireysel kullanıcılar ve özellikle “unbanked/underbanked” dediğimiz hiçbir şekilde finansal ürünler ile tanışmamış ya da bu ürünleri kullanmak istemeyen kullanıcılar için ürünlerimizi geliştiriyoruz. Yaşattığımız kullanıcı deneyimi ve sağladığımız fayda ile kısa süre içerisinde kullanıcı sayımızı 1.2 milyonun üzerine taşıdık ve hızla büyümeye devam ediyoruz. 20 aylık serüvenimizde gördük ki Papara yalnızca gençlere ve banka hesabı olmayanlara ait bir ürün olmamalı.

Nitekim Papara Card kullanmaya başlayan ve banka hesabı da bulunan kullanıcılarımız ayda ortalama 11 alışveriş işlemini Papara Card ile gerçekleştiriyorlar. Pazardan gelen talep ve kullanıcılarımızın davranışlarından yola çıkarak bugün tanıttığımız Papara Business Card ürününü çıkardık. Bugün bu ürün sayesinde kurumlar tüm personellerinin harcamalarını tek bir panelden yönetebiliyor, sınırlandırabiliyor ve takip edip muhasebeleştirebiliyorlar.

Örneğin Papara hesabı bulunan bir lojistik şirketinin yaklaşık 2500 tane tır şoförü var. Bu şoförlerine bugüne kadar yurt dışındaki akaryakıt harcamaları ve yemek harcamaları için hep nakit para vermişler. Bu hem kur farkları hem faydalanılamayan mevduat getirisi hem de güven açısından ciddi bir sorun. Şimdi ise Papara hesaplarına bağlı çalışan kartları ile hangi şoförün hangi ülkede nereden yakıt alabileceğini, ne kadar yemek harcaması yapabileceğini kendi yönetim panelleri üzerinden serbestçe belirleyebiliyorlar. Acil nakde ihtiyacı olan şoförlerinin kartına herhangi bir ATM’den çekmek üzere 7/24 anında para yükleyebiliyorlar.

Kredi riskine girmeden kendi bakiyeleri altında ödeme kolaylığı

Sunduğu esneklik anlamında Dünya’da ilk olacak Papara Business Card üstünde çalışan bir limit yok. Limit tamamen kurum tarafından ana hesaptan belirleniyor ve yönlendiriliyor. Tüm limitler kişi veya departman bazlı ve istenilen zaman dilimleri için belirlenebiliyor. Kontrol panelinden bir tıkla kartlar dondurulabiliyor, nakit çekime, online harcamalara açılıp kapatılabiliyor.

Papara Ceo'su İlker Diker “Bunun ilk olmasının birkaç sebebi var. Bir tanesi, bankaların bu tarz ürünleri var fakat bu ölçüde parametrik ve esnek değil. Bir diğer sebep ise, bu sistemde kullanılan bir banka alt yapısı yok, tamamen kendi geliştirdiğimiz elektronik para altyapımızı kullanıyoruz. Yurtdışında benzer iş modelleri yapan elektronik para kuruluşları var ama bu kadar esnek şekilde saatlik/işyeri bazlı sınırlamalar yapabilecek ikinci bir şirket yok şu anda. Klasik, konvansiyonel bankacılık ürünlerinden farklılaşmış bir ürün, bu da bizi çok gururlandırıyor. Bankaların çıkardığı ürünler karlılık beklentisi nedeniyle hep kredili ürünler üzerine yoğunlaşıyor. Bizim amacımız kredi bazlı ürünlerden kurumları uzaklaştırabilmek. Dolayısıyla kurumlar hiç kredi riskine girmeden, hatta çalışanlarının da kredi risklerine girmeden tamamen kendi bakiyeleriyle bir ana hesap altından yönetebiliyorlar Papara Business Card’ı. Hiçbir kartın üstünde limit ve bakiye yok, sadece harcama hakkı var. Yani kurumunuzca sizin kartınıza 500 TL tanımlandığı zaman siz 500 TL'lik harcama yapabiliyorsunuz.

Sunduğumuz ürün o kadar esnek bir ürün ki aslında bugün anlattığımız ve hedeflediğimiz sektörlerin dışında, hiç hedefimizde olmayan bir sektörün ihtiyacını da çözümleyebilecek nitelikte. Şimdiden yemek kartlarına veda diyebiliriz. Kuruma hiçbir maliyeti olmayan ve restoran/lokantadan hiçbir komisyon alınmayan bir yemek kartını kim istemez ki?

Papara Business Card ile yapabilecekler:

. Papara’da kurumsal hesap açan şirketler, çalışanlarına teslim ettikleri Papara Card’lar ile çalışanlarının hangi kategoride ne kadar harcama yapabileceğini kendi panelleri üzerinden yönetebilecek.



. Papara Business Card tüm POS ve ATM’lerde kullanılabiliyor. Kurumlar ise çalışanlarının nerelerde harcama yapabileceğini kendileri belirliyor.



Örneğin bir lojistik şirketi, satış departmanı personelinin yemek kategorisinde aylık 300 TL, ulaşımda 200 TL, konaklamada 750 TL harcama yapabileceğini; pazarlama departmanı personelinin ise yalnızca 500 TL yakıt harcaması yapabileceğini belirleyebiliyor.

. Şirketler kart kullanıcısı bazında kartların kullanılabileceği mağazalara kadar belirleyebiliyorken (Örn. belirli bir kafede günlük 20 TL gibi) yine kullanıcı bazında aylık, haftalık, günlük ve hatta saatlik limit belirleyebiliyor.