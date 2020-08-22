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Paramız cebimizde kalacak

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Karadeniz bölgesinde keşfedilen doğal gaz yatağına ilişkin değerlendirmede bulundu. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın;

Paramız cebimizde kalacak

  ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın

Başkan Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti; 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından Karadeniz’de Sakarya Bölgesi’nde milli ve yerli imkânlarla keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz, Türkiye’nin kalkınmasına, ilerlemesine, muasır medeniyetler seviyesine erişmesinde ve bağımsız politikalarını yürütme noktasında ülkemize büyük katkılar sağlayacaktır. Doğal gaz 21. Yüz yılın en büyük enerji kaynağı. Ülkemiz Türkiye yılda 50 milyar dolar civarında petrol ve doğalgaza ödeme yapıyor. Elektrik santrallerinin çalışması bile doğal gaza bağlı. Elektrik fiyatının düşmesi a dan z ye tüm sektörleri olumlu etkileyecektir. Türkiye ilk kez kendi yerli ve milli imkânları ile yıllardır başarılamayan bir keşfi başarmıştır. Yerlileşmeye verilen önemin ne kadar değerli olduğunu gördük. Allah’ın izni ile bu keşif yeni keşiflerin öncüsü. Yerli enerjimizi kullanmaya başladıkça paramız cebimizde kalacak, milletimiz daha müreffeh olacaktır. Ülkemize hayırlı ve bereketli olsun. 

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTürkiyeDoğal Gaz
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