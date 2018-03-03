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Paynet’in yeni Genel Müdürü..

Türkiye’nin bankacılık sistemi dışındaki en büyük ödeme sistemleri kurumu olan Paynet’in yeni Genel Müdürü finans sektörünün deneyimli isimlerinden Bakay Korkmaz oldu. Paynet Ödeme Hizmetleri, Bakay Korkmaz yönetiminde ödeme çözümleri alanında istikrarlı büyümesini ve yeniliklerini sürdürecek

Paynet’in yeni Genel Müdürü..

Türkiye’nin bankacılık sistemi dışındaki en büyük ödeme sistemleri kurumu olan Paynet’in yeni Genel Müdürü Bakay Korkmaz oldu. Finans dünyasının deneyimli ve başarılı isimlerinden Bakay Korkmaz, 20 yıldır Türkiye’nin önde gelen banka ve finans kurumlarında yönetici olarak görev yapıyordu. Bakay Korkmaz yönetimindeki Paynet, yeni ödeme sistemleri ve teknolojileriyle daha fazla ödemeye aracılık etmeyi hedefliyor.

Bakay Korkmaz kimdir?


1975 doğumlu Bakay Korkmaz 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kariyerine finans sektöründe başladı. Korkmaz, 2006 yılında ise İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 20 yıllık kariyeri boyunca sırasıyla Citi, Millenium, Akbank, Yapı Kredi ve HSBC’de, şube ve bölge müdürlüğü görevleri ile genel müdürlük satış ve pazarlama departmanlarında direktörlük ve grup başkanlığı görevlerinde bulundu.

Paynet hakkında:
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş., Arena Bilgisayar’ın iştiraki olarak 2000 yılında faaliyetlerine başladı. Arena Bilgisayar’ın kendi bayilerinden kredi kartı ile tahsilat yapması fikri ile temelleri atılan Paynet, bugün sayısı 6.000’i aşan aktif üye bayisi ve yıllık 500 milyon TL’yi aşan işlem hacmi ile Türkiye’nin bankacılık sistemi dışındaki en büyük ödeme ve tahsilat organizasyonu konumunda. Paynet, nakit akışı, fiziksel POS, sanal POS ve mobil POS çözümleriyle ödemeye aracılık hizmetlerinde Türkiye’nin en yenilikçi şirketi olarak faaliyet gösteriyor.
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