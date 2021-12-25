Pazar payını ikiye, ihracatını beşe katlayacak

Sagra, OYAK satın almasından sonra yeni yönetim ile birlikte ürün tedariği, Ar-Ge, fabrika ve üretim alanları modernizasyonu, satış ve pazarlama organizasyonu ile insan kaynağının yeniden kurularak, birçok sürecin yapılandırıldığı yepyeni bir döneme girdi. OYAK Gıda Tarım Hayvancılık Sektörü Şirketlerinden Sagra yönetimi, satın almadan sonra ilk kez basınla buluştu. OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı M. Levent Ortakçıer ve Sagra Genel Müdürü Erman Erol düzenlenen basın buluşmasında satın alma sonrası yapılan çalışmaları, plan ve hedefleri anlattı. OYAK’ın gıda sektöründeki varlığının stratejik bir hamle olduğunu belirten M. Levent Ortakçıer, “Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem’in öncülüğünde beş yıldır gıda ve tarım alanında dev adımlar atıyor, sadece bugünü değil bundan 30 yıl sonrasını düşünerek ilerliyoruz. Bu stratejinin sonuçlarından biri olarak tarım sektöründeki şirketimiz HEKTAŞ 2016 yılından bu yana net karını yüzde 521 oranında artırarak 180 milyon TL seviyesine ulaştırdı. Tohumla başlayan, bitkileri besleyip koruduğumuz, blockchain teknolojisi ile izlediğimiz, her aşamada çiftçimizin yanında olduğumuz tarladan sofraya zincirini oluşturma vizyonu ile Sagra’yı bünyemize kattık. Gıda ve tarım alanlarındaki yeteneklerimiz, yenilikçi bakış açımız, entegre iş modelimizle sektörün oyun kurucularından olacağız” diye konuştu.

85 yıllık yerli marka Sagra’nın Türkiye için bir değer olduğunu vurgulayan Ortakçıer, “OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde bu değeri daha da yukarıya taşıyacağız. Fındık deyince akla gelen Sagra’nın yurt içi ve yurt dışı pazar payını büyütmeyi, sağlıklı, katkısız, katma değeri yüksek ürünlere ek olarak fındık ihracatını da bu ürünlerle doğru orantılı artırmayı planlıyoruz. Bunları yaparken blokchain gibi teknolojileri kullanarak uzaktan izleme, ürün besleme ve kontrollü büyütme konularındaki bilgi birikimimizle çiftçilerimize de destek olacağız” dedi.

Türk fındığını dünya ile buluşturan köprü

Sagra Genel Müdürü Erman Erol ise değişimi yansıtan yeni kurumsal logosu ile tüketiciyle buluşan Sagra’daki dönüşümü anlattı. “Fındığın hikayesini yeniden yazıyoruz” diyerek söze başlayan Erman, fındığın anavatanı Ordu’dan 65 ülkeye uzanan yolculuğun yepyeni bir heyecanla sürdüğünü söyledi. OYAK satın almasından sonra üretim tesisindeki iyileştirmelerle yüzde 80 kapasite artışı, yüzde 15 ek istihdam sağlandığını belirten Erol, şöyle konuştu:

“Fındığı Doğu Karadeniz’den tedarik ediyor hem yerel halka hem çiftçiye dokunuyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini ülkemiz karşılıyor. Bir yandan benzersiz lezzetleri üretip bir yandan da ihracatı artırmaya odaklandık. Sagra olarak Türk fındığını dünya ile buluşturan köprü olacağız. Yurt içi pazar payımızı önümüzdeki altı ay içinde ikiye katlamayı hedefliyoruz. İhracatımızı da beş kat artırarak dünyadaki 130 milyar dolarlık çikolata pazarından pay almayı istiyoruz. Bunu yapabilmek içinde OYAK Gıda Tarım Sektörü Şirketlerinin sinerjisi ile tedarik zinciri, satış ve pazarlama ağımız kuruldu. Son tüketiciye ulaşmak için yeniden yapılandık, aktif ve deneyimli bir organizasyon olarak yola devam ediyoruz.”

Yeni kategori ve ürünler geliyor

Türkiye pazarında genişlemeyi önceliklendirdiklerini anlatan Erman Erol, iki ay gibi kısa bir sürede penetrasyonu altı kat artırdıklarını söyledi. Erol, “Türkiye’de kişi başı çikolata tüketimi yaklaşık 3,1 kilo. Ancak çikolata kaplamalı ürünler pazarında ciro bazında yüzde 20 büyüme var. Satış noktalarında genişleme yurt içi pazar payımızı büyütecek” dedi.

Erman Erol, Sagra’nın bilinen lezzetleri Sarelle, Tadelle ve Gol’e ilave olarak hem kategori hem de ürün gamını çeşitlendireceklerini kaydetti. Erol sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaliteli fındık deyince akla Sagra gelir. Bunun sebebi üretimde Ordu’nun ve Doğu Karadeniz’in özel, en iyi fındıklarının kullanılmasıdır. Özel kavurma teknolojisiyle fındığın besin değeri ve aroması korunur. Sagra’nın ürünlerinde doğala özdeş değil doğal vanilya aroması, glikoz, fruktoz şurubu değil pancar şekeri kullanılır. Bu özelliklerimizle ve yeni ürünlerimizle iddiamızı ortaya koyuyoruz. Sagra, önümüzdeki ilk üç ayda bu özel üretim fındıkların ana bileşeni olduğu draje markası Gol ve çeşitleriyle son tüketiciyle buluşacak. ‘Doğallık ve kalite’ konseptini sahiplenen Sarelle ise özel Sagra fındıklarına borçlu olduğu benzersiz lezzeti ile tarzı, yaşı, mesleği, beğenisi fark etmeksizin tüm Türkiye’yi kucaklamaya devam edecek, sürme çikolata grubunda fındığın ön planda olduğu sürpriz lezzetler ile de kategorinin öncüsü olmayı sürdürecek.”

Tadelle dünya markası olacak

Reklam kampanyasına Sagra’nın amiral markası Tadelle ile başladıklarını hatırlatan Erol, “Bar kategorisinde yer alan ürünler genellikle içinde karamel, bisküvi gibi diğer çeşitleri barındırıyor ve sadece üzerinde çikolata kaplama var. Bu da yaklaşık yüzde 35’lere denk geliyor. Gelecek yıl Türkiye nüfusunun 3 katı kadar Tadelle üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin ilk fındıklı çikolatası Tadelle, bar kategorisinde yüzde 100 çikolata ve fındıktan oluşan bir ürün olduğu için Türkiye’de hatta dünyada rakipsiz diyebiliriz. Dolayısıyla çikolataya doymak isteyen tüketiciler için iç piyasada olduğu kadar global pazarlarda da etki yaratıyor. Yurt dışı stratejimizde bu farklığımızı kullanacağız. Tadelle’yi dünyada kendi kategorisinde pazar lideri yapmak istiyoruz. Tadelle’de olduğu gibi Sarelle ve Gol markalı ürünlerimiz için de güçlü bir yurt dışı planlamamız var” dedi.

Çikolata çeşmeleri geri dönüyor

Erol, bir kuşağın özlemle andığı çikolata çeşmeleriyle ilgili olarak da “Bir döneme damga vuran butik Sagra mağazalarımızı yeniden açma planlarımız var. Ama her şeyden önce en çok beklenen Sarelle çikolata çeşmeleri için çalışıyor, bu deneyimi tekrar sevenleri ile buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.