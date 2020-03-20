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Pegasus'tan yurt içi bilet açıklaması

Pegasus Hava Yolları, yurt içi uçuşlarında bilet alan yolcular için sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.

Pegasus'tan yurt içi bilet açıklaması
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Pegasus Hava Yolları, yurt içi uçuşlarında bilet alan yolcular için resmi sosyal medya hesabında bir duyuru yaptı.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan tarihine kadar başvuru yapmanız şartıyla; 20 Mart ve öncesinde satın aldığınız, 20 Mart-31 Mayıs tarihleri arasındaki yurt içi uçuşunuzu, 25 Ekim tarihine kadar olan bir uçuşla, değişiklik ceza ücreti ödemeden varsa sadece yeni biletle ücret farkını ödeyerek değiştirebilir veya biletinizi 1 yıl içinde kullanmak üzere açık bilete cezasız olarak çevirebilirsiniz. Tüm bu bilet işlemlerini yapabileceğiniz işlem adımlarını anlatan sayfamıza 'https://flypgs.com/yurt-ici-ucuslarda-bilet-degisikligi-aciga-alma-islemi/?123' ulaşabilirsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Pegasus Hava Yolları
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