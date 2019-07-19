Perakende sektörünün en büyük örgütü olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) çatısı altında çalışmalarını sürdüren Doğu Anadolu PERDER’de bayrak değişimi yaşandı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Ağrı, Kars ve Bayburt kentlerinde 97 satış noktasıyla faaliyet gösteren Doğu Anadolu PERDER’in Yönetim Kurulu Başkanı görevini Murat Söylemez devraldı.



Bayrağı, Türkiye Perakendeciler Federasyonu yeni dönem başkanı olarak seçilen Ömer Düzgün’den devralan Murat Söylemez, “Doğu Anadolu PERDER olarak 4 kentte faaliyet gösteriyoruz. 26 üye işletme ve buna bağlı 97 şubede, 1.688 kişiye istihdam sağlıyoruz. Doğu Anadolu Perder başkanlığını devraldığım için çok mutluyum. Yeni dönemde derneğin bölgedeki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımızı artıracağız ve müşteri odaklı çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Yerelde ekonomiye güç katmaya, bölgenin büyümesine katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde yine perakendenin Doğu Anadolu’daki nabzı olmaya ve yereli desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



