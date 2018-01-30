Peyman krediyi aldı, ihracatını katlayacak

Kuruyemiş sektörünün önde gelen şirketlerinden Peyman, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile teknolojiye, tarım altyapısına, ihracata ve fabrika yatırımlarına hız vermek üzere, 32 milyon avro tutarında bir kredi anlaşması imzaladı. Anlaşmanın detaylarının paylaşıldığı ve Peyman’ın gelişimi ile gelecek hedeflerinin aktarıldığı toplantıda konuşan Peyman Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Akgün, şu bilgileri verdi: “Kredi sözleşmesi, Türkiye’ye, sektörümüze ve Peyman’a olan inancın bir göstergesidir. Krediyle, büyümemizi artan bir hızla sürdürerek, global bir Türk markası olma yolunda konumumuzu daha da güçlendirmiş olacağız. Böylece; teknolojiye, tarım altyapısına, ihracatımıza ve fabrika yatırımlarımıza hız vereceğiz. Yılın ilk yarısında üretime başlayacak olan Eskişehir’deki yeni fabrikamız, bu yatırımların en büyüklerinden biri olacak. Doğduğumuz topraklara, ülkemize, bağlılığımız ve sorumluluğumuz var. Bu yatırımlarımızla başarılarımızı perçinleyecek, bağlarımızı güçlendireceğiz.”



ÖNEMLİ BİR YER EDİNMELİYİZ



Özellikle kuruyemiş konusunda damak zevki çok gelişmiş bir ülke olduğumuza dikkat çeken Akgün, sözlerine şöyle devam etti: “Kaliteyi ve yenilikçi ürünleri ayırt etme konusunda halkımız çok iyi. Bu ülkede, bol miktarda ve çeşitlilikte kuruyemiş ve kuru meyve var. Bu nedenle tüm dünyada hem ürünlerimizle hem de markalarımızla çok önemli bir yer edinmemiz gerekiyor. Yurtdışı pazarlardaki gücümüzü ve markalarımızın bilinirliğini arttırarak, dünyada Türk kuruyemiş sektörünün büyük bir oyuncusu olarak önemli bir yer edinmek amacındayız.”



5 YIL İÇİNDE 100'E ÇIKARAĞIZ



Peyman CEO’su Oğuz Yükselir de EBRD ile imzalanan işbirliği anlaşmasının, Peyman için yeni bir dönemin kapılarını açarken, sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Yükselir, şunları söyledi: “Kredi, Peyman’ı gelecek hedeflerine taşımak için önemli bir yapıtaşı olacak. Hedeflerimiz büyük. Peyman ciroda 2017 yılında %30 büyüyerek, 560 milyon TL’ye ulaştı. 2018 yılında da büyüme hızımızı koruyarak, ulusal ve uluslararası pazarlarda varlığımızı artırarak sürdüreceğiz. Türkiye’de ambalajlı kuru meyve alanında sektör liderliğini elinde bulunduran Peyman, bugün 40’tan fazla ülkeye ihracat yaparak dünyada da lezzet severlere ulaşıyor. Amerika’dan, Rusya’ya, Ortadoğu Ülkeleri’nden Çin ve Avustralya’ya kadar uzanan geniş global pazarda, adından söz ettiren bir konumda yer alıyor. 5 yıl içerisinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

Yükselir ayrıca, “Peyman olarak, ileriye dönük büyük umutlar taşıyoruz. Ve bu umutlarla çiftçilerimizi destekleyerek, çiftçi-tedarikçi ve Peyman arasında verimli bir iş modeli oluşturuyoruz. Böylece kalite, verimlilik ve üretimin artışına destek oluyor, ülkemizin tarım alanındaki gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye olarak büyüme ve gelişme gücümüze inanmalı, daha çok yatırım yapmalıyız" diye konuştu.



TAKDİR EDİYORUZ



EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner ise, “Peyman başarılı bir şekilde küçük bir bölgesel oyuncu iken uluslararası alanda tanınmış bir marka haline geldi. EBRD olarak, bu dönüşüm ve büyüme öyküsünün bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şirketin, Türk çiftçileriyle yakın çalışarak, verimliliklerini ve gelirlerini artırmalarına yaptığı katkıyı takdir ediyoruz. Bunun, kırsal toplulukların güçlenmesine ve ülkenin erişilmesi zor bölgelerindeki ekonomik kalkınmaya destek olacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.



