Pfizer'da üst düzey atama

1990 yılında Işık Lisesi'nden, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olan Elif Aral, kariyerine 1995 yılında Pfizer Türkiye'de yönetici adayı olarak işe başladı. Ardından tıbbi satış mümessili olarak sekiz ay kadar sahada deneyim kazandı. 1996-1998 yılları arasında ürün müdürü olan Elif Aral, daha sonra yine Pfizer bünyesinde grup satış ve pazarlama müdürü, grup pazarlama müdürü gibi görevlerde bulundu. 2004-2007 yılları arasında Pfizer Gelişen Pazarlar Satış Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Aral, 2007-2009 yılları arasında kurumsal strateji ve iş geliştirme direktörü ve ardından satış ve pazarlama direktörü görevlerine getirildi. 2012 itibariyle kurumsal ilişkiler direktörü olarak atanan ve ardından 1 Ocak 2014 itibariyle Pfizer Türkiye Genel Müdürü olan Elif Aral, 1 Ocak 2019 itibariyle Pfizer Gelişen Pazarlar Aşı Grubu Lideri olarak görev yapmaya başladı. Aral, yeni görevini New York'tan sürdürecek.



Elif Aral Türkiye Genel Müdürü olarak görev yaptığı süre zarfında tüm ekipler ve birimler arasında işbirliğini teşvik ederek, kurumsal öncelikleri ve etik ve uyumu ön planda tutarak güçlü bir Pfizer kültürü yaşatılmasında önemli katkılar sundu. Aynı zamanda son bir senede Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin (AIFD) de başkanlığını üstlenen Elif Aral, karar vericilerle kurduğu iletişim aracılığıyla Türkiye ilaç ve sağlık ortamının şekillenmesinde de önemli bir rol oynadı. Pfizer bünyesinde strateji, iş geliştirme, pazarlama ve satışta çeşitli roller üstlenmiş olan Elif Aral, Pfizer'de Kafkaslar ve Orta Asya (CauCAR) Bölgesi'nin kurulması ve yönetilmesi gibi önemli başarılara imza atmıştı.



Pfizer, 160 yılı aşkın süredir “çığır açan yeniliklerle hastaların hayatlarını değiştirmek” amacıyla çalışmakta, bugünün ilaç endüstrisinde yenilikçi ve yüksek teknolojili yaklaşımlarla yeni tedavilere odaklanmaktadır. Pfizer, bir yandan dünyanın en yaygın kullanılan temel sağlık ürünlerini üretip ilaç ve aşılarıyla sağlığın korunmasına katkı sağlarken, diğer yandan geleceği şekillendirecek ve hastaların en yüksek faydayı sağlayabileceği tedaviler üzerinde araştırmalar yürütmektedir. Pfizer'de kanser, kardiyovasküler hastalıklar gibi evrensel sağlık sorunlarına karşı tedaviler geliştirilirken, çok nadir görülen hastalıklara karşı mücadele için çalışılmaktadır. Üniversiteler, dernekler ve kamu ile yaptığı ortak çalışmalarla iş, yatırım ve inovasyon ortamına katkı sağlayan Pfizer, 1957 yılından bu yana Türkiye'de kesintisiz üretim yapan ve ülkemize yüksek teknoloji transfer eden yerli üreticidir. Yıllar içinde geliştirdiği üretim kapasitesi ve devam eden ürün transferlerinin de tamamlanması ile birlikte aşı dahil ürünlerinin hacimde %90'ı, değerde %64'ü yerli üretilecektir.