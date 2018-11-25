P&G, “Avrupa’nın en yeni Ar-Ge merkezi“ni Türkiye’de açtı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden Procter&Gamble (P&G), “Avrupa’nın en yeni Ar-Ge merkezi” olarak tanımlanan Gebze Geliştirme Merkezi’ni açtı.

P&G'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 31 yıldır faaliyet gösteren ve hem ürünleri hem de gerçekleştirdiği projelerle Türk tüketicilerin yaşamlarını iyileştiren dünyanın ve Türkiye’nin en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden P&G, Gebze’de yeni bir Ar-Ge merkezi kurdu.

Gebze Geliştirme Merkezi adı verilen Ar-Ge merkezi, "Avrupa’nın en yeni Ar-Ge merkezi" olarak tanımlanıyor. Merkezde, kumaş, bebek, ev ve kadın sağlığı ürünlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, P&G olarak, Türkiye’de satılan ürünlerin yüzde 60’ını Gebze’de ürettiklerini anımsatarak, “Gebze Geliştirme Merkezi’nde 3 ana odağımız olacak. Bunlar, tüketici verileri ile ürün geliştirme, Endüstri 4.0 ile süreç gelişimi ve açık inovasyon ile tedarik zincirindeki paydaşlarla üretim lokalizasyonu. Bu ana odakların, merkezi, benzer Ar-Ge merkezlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri.” ifadelerini kullandı.



- “Türkiye’nin genç yetenekli ve iyi eğitimli iş gücüne güveniyoruz”



Turnaoğlu, P&G olarak global anlamda Ar-Ge’ye yılda 1,9 milyar dolardan fazla kaynak ayırdıklarına dikkati çekti. Tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için dünya çapında tüm kategorilerde 40 bin aktif patente sahip olduklarını bildiren Turnaoğlu, “P&G olarak tüketici verilerini değerli hale getiriyor ve tüketici odaklı bir şirket olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş modelimizin merkezinde inovasyon var. Her yıl 20 bin araştırmada 5 milyondan fazla insanı dinliyor ve ihtiyaçları belirliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Tankut Turnaoğlu, yeni açılan merkezde tamamı yerli mühendis ve teknik elemanlardan oluşan 23 kişinin çalıştığını belirterek, “Türkiye’nin genç yetenekli ve iyi eğitimli iş gücüne güveniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ar-Ge Merkezi’nin doktora derecesine sahip pek çok yeni yetenek için de bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Turnaoğlu, Türkiye’nin barındırdığı potansiyel ile P&G Avrupa için en önemli büyüme pazarlarından biri olduğuna da dikkati çekti.

Turnaoğlu, “Türkiye’de 31 yıldır insanların yaşamlarını iyileştirmek için yatırım yapıyoruz ve buna devam edeceğiz. Yerel tüketimin yüzde 60’ını karşılıyoruz ve kapasitemizin yüzde 20’sini ihraç ediyoruz.” diyerek, kurulan Ar-Ge merkezi ile kısa süre içinde Türkiye’nin bölgedeki rolünün daha da sağlamlaşacağını belirtti.