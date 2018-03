P&G Türkiye ofisine LEED Altın Sertifikası Yeni ofisinde enerji tüketimini yüzde 40 ve karbon ayakizini yüzde 30 azaltan P&G Türkiye, Yeşil Binalara verilen LEED Altın Sertifikasını aldı.



Gillette, Pantene, Fairy, Prima, Orkid gibi lider markaların üreticisi Procter and Gamble (P&G), sürdürülebilirlik anlayışını yansıtan yeni Türkiye ofisi ile Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (Leadership in Energy and Environmental Design - LEED) Altın Sertifikası aldı. Uluslararası alanda geçerliliği olan sertifika, sürdürülebilirlik konusunda binaları birçok farklı kritere göre değerlendirerek en çevreci ve enerji tasarruflu binaları belirliyor.



Yeşil Bina konseptinde tasarlanan ve en yeni teknolojilerle desteklenen yeni P&G Türkiye yüzde 40 enerji tasarrufu sağlarken ve karbon ayakizini yüzde 30 azaltıyor. Ofis, kişiye ait masa uygulamasının yerine tamamen açık, işbirliği odaklı ve işin gereksinimine uygun mekanlarda sürdürülebilir, sağlıklı ve konforlu bir çalışma kültürü yaratıyor.



Yağmur suyunun sulama amacıyla toplanması ve depolanmasından, enerji tasarruflu LED lambaların kullanılması ve güneş ışığından yüzde 90 faydalanılmasına kadar birçok detayın düşünüldüğü ofiste, benzer iş ortamlarına göre yüzde 30 daha fazla temiz hava girişi sağlanıyor. “Akıllı bina yönetim” sistemi ile aydınlatma, ısıtma, havalandırma gibi ana tüketim kaynakları yakından izlenirken, çalışanların da sürdürülebilirlik uygulamalarına destek vermeleri için özel farkındalık çalışmaları yürütülüyor.



P&G, yeni ofisinde olduğu kadar Türkiye’deki üretim tesislerinde gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da son 2 yılda üretim tesislerinde bertaraf edilen atık miktarını yüzde 88, enerji kullanımını yüzde 19 ve sera gazı salınımını ise yüzde 29 azaltmayı başardı. P&G’nin global hedeflerinden biri olan “Depolamaya Gönderilen Üretim Kaynaklı Sıfır Atık” hedefini gerçekleştirdi.