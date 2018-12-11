Plastik Sektörü Gelişiyor

18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Antalya Expo Center’da ‘Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması’ ana temasıyla düzenlendi.

50 bin m2 alanda ‘Tohumculuk’, ‘Sera ve Sulama Teknolojileri’, ‘Bitki Besleme ve Koruma’, ‘Traktör ve Tarım Makinaları’ ile ‘Hayvancılık’ olmak üzere toplam 5 kategoride düzenlenen fuara bu yıl 30’dan fazla ülkeden 800 firma ve marka katılım sağladı.

Fuar alanında 1957 'den beri sektörün önemli firmalarından birisi olan Vatan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Behruz Vatandost ile bir söyleşi gerçekleştirdik



1957’ den beri aile şirketinizi yönetiyorsunuz ,başarınızın sırrını öğrenebilir miyiz ?

Başarının sırrı güven sağlamak. En önce güveni sağlamak, sözünde durmak ve yılmamaktır. Dile kolay 1957 yılında kurulduk ve 61 yıllık firmayız zaman içerisinde pek çok dalgalanmalar olması çok doğaldır. Önemli olan zorluklarla yılmadan devam etmek ve bizde bunu yapıyoruz aslında yaşamak için buna mecburuz bir nevi.Sizlerinde bildiği gibi geçen günlerde dolar 3 TL' den 9 TL oldu. Bu çok doğal bu tarz dalgalanmalar bütün dünyada oluyor bizde de olacaktır. Biz bunları ön görerek yılmadan çalışacağız.



Plastik sektörünü değerlendirebilir misiniz ?

Plastik sektöründeki firmalar her geçen gün daha fazla artıyor. Bundan beş on yıl önce sektörde çok az firma vardı. Yıllar ilerledikçe sektördeki firma sayısı artı ve çok güzel gelişmeler oluyor. Plastik sektörü yeni şeyler üretiyor. Sektör hızla gelişiyor.



Fuar ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Fuara ilgi yoğun sizlerinde görmüş olduğu gibi. Devamlı bu fuarlardan yapmak lazım ki Türkiye’ de hem oteller boş kalmasın hem de ürünümüzü tanıtalım. Bütün dünyadan müşterilerimiz fuara ziyaretimize geliyorlar. Fuardan müşterilerimiz de çok memnun. Bu tarz fuarlara ülkemizin daha fazla ihtiyacı var. / Haber Esra Eren

