Pozitif büyümenin süreceğine inanıyoruz MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin 2018 yılındaki ekonomi performansı ve 2019 yılı öngörülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin 2018 yılındaki ekonomi performansı ve 2019 yılı öngörülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Kaan: "Türkiye'nin 2019 Yılında da Pozitif Büyüme Performansını Sürdüreceğine İnanıyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:



2018 yılının ilk çeyreğinde %7,2 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ise %5,2 büyümüş ve güçlü büyüme performansını sürdürmüştü. Bu dönemde tüketim ve yatırım harcamalarının GSYİH büyümesine yaptığı katkı beklentilere paralel gerçekleşmiş, dikkatleri çeken nokta ise net ihracatın katkısı olmuştu. Geride bırakmış olduğumuz üçüncü çeyrekte ve içinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte ekonomik aktivitede gözlenen yavaşlamaya karşın, net dış talepten alınan destekle birlikte, yılsonu büyüme oranının %4-%4,5 bandında olacağını tahmin ediyoruz.



Nitekim Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında dış ticaret açığında gözlenen daralmanın daha da belirgin hâle gelmesi, net ihracatın büyüme katkısının yılın 3’üncü ve 4’üncü döneminde de sürdüğüne işaret etmektedir. Dış ticaret açığındaki daralmanın etkisiyle cari işlemler dengesi de Ağustos ve Eylül aylarında fazla vermiş oldu.



Ayrıca Ağustos ayında yaşanan kur manipülasyonunun nedeniyle piyasalarda oluşan belirsizlik dönemini fırsat bilip fiyatlarını makul seviyelerin çok üzerinde artıran bazı fırsatçıların etkisiyle, enflasyon oranı hızlı bir şekilde artış kaydetmişti. Kasım ayı itibariyle enflasyon oranında başlayan gerileme sürecinin önümüzdeki aylarda da süreceğini öngörüyoruz.



Özetle yılın son çeyreğinde yaşanan gelişmeler, Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin hız kazandığına işaret etmektedir. Küresel ticarette belirsizliklerin olduğu, ticaret savaşları ve yeni korumacılık gibi kavramların ön plana çıktığı böylesi bir dönemde, siyasi ve ekonomik anlamda istikrarını tesis etmeyi başarmış bir ülke olarak Türkiye, muadillerinden pozitif ayrışmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerden para çıkışlarının olabileceği, büyüme performanslarının düşeceği ve kurların üstünde bir miktar etki yapabileceği beklentilerin olduğu böyle bir dönemde; ülkemize sıcak sermaye girişi de sürmüştür.



Yatırımlar için oldukça elverişli demografik yapısı, genç nüfusu ve yeni ekonomi için gereken faaliyetlere açılan alanlarıyla oldukça büyük bir pazar olan Türkiye’nin, içinden geçmekte olduğu dengelenme sürecine karşın, 2019 yılında da pozitif büyüme performansını sürdüreceğine inanıyoruz.



